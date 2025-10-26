הטרור מבסס שליטה מחדש בעזה: חמאס נערך לעימות הבא | כיכר השבת

כיכר השבת
בזמן שישראל וארה"ב דנות ב"יום שאחרי", ארגון הטרור ממשיך לבסס את כוחו ברצועה ומפרסם סרטון תעמולה המציג את אנשיו נעים בחופשיות ופוגעים בלוחמי צה"ל | בסרטון של ארגון הטרור נראים מחבלים צועדים ללא הפרעה עם תיעוד פגיעה בלוחמי צה"ל במלחמה האחרונה (צבא)  

סרטון התעמולה והאיומים של ארגון הטרור (צילום: חמאס)

בזמן שישראל וארצות הברית מקיימות דיונים מדיניים על "היום שאחרי" ברצועת עזה, ממשיך לבסס את שליטתו בשטח ונערך לעימות הבא מול ישראל.

בסרטון חדש שפרסם הארגון בימים האחרונים, נראים פעילי הזרוע הצבאית של חמאס כשהם צועדים בגלוי ברחובות הרצועה, חמושים ומאורגנים, ולצדם תיעוד של פגיעה בלוחמי צה"ל במהלך הקרבות האחרונים ובמהלך המלחמה.

גורמי ביטחון בישראל העריכו כי הפצת הסרטון נועדה לשרת שני יעדים מרכזיים: הצגת "ניצחון תודעתי" לציבור הפלסטיני, וחיזוק ההרתעה מול ישראל ערב סבב עימות אפשרי נוסף.

לצד זאת, בכירים מדיניים בירושלים מזהירים כי "היעדר אלטרנטיבה שלטונית ב מאפשר לחמאס לשוב ולתפוס אחיזה", וכי נדרשת מדיניות ברורה מצד הקהילה הבינלאומית למניעת השתלטות מחודשת של הארגון.

תעמולת הטרור (צילום: חמאס)

בתוך כך, בסרטון התגרות נוסף שפרסם חמאס, שוגרו גם איומים נגד

