העיתון הסעודי "א-שרק אל-אווסט" מדווח הבוקר (רביעי) כי ארגוני הטרור חמאס והג'יהאד האסלאמי מגבשים "תוכנית הגנתית" למקרה שישראל תחדש את המלחמה ברצועת עזה. על פי הדיווח, הארגונים העלו את רמת הכוננות והחלו לפרוס מחבלים בשעות הלילה באזורים שונים ברצועה.

הדיווח מגיע על רקע חששות בקרב תושבי רצועת עזה מפני חידוש הלחימה, חודשים ספורים בלבד לאחר כניסת הסכם הפסקת האש לתוקף. כזכור, צה"ל תקף בימים האחרונים חוליות מחבלים שהיוו איום מיידי על כוחותינו במרחב הקו הצהוב.

"המשימה תהיה למנוע התקדמות צה"ל"

מקור בארגון הטרור חמאס מסר לעיתון הסעודי כי התוכנית המגובשת מתמקדת בהיבטים הגנתיים בלבד, ללא תוכניות תקיפה. "המשימה תהיה למנוע התקדמות של צה"ל למרכזי הערים", הבהיר המקור, תוך שהוא חושף את האסטרטגיה המתגבשת בקרב ארגוני הטרור.

על פי הפרסום בעיתון, חמאס והג'יהאד האסלאמי פורסים מחבלים בשעות הלילה באזורים שונים ברצועה, במיוחד באזורים שבהם כוחות צה"ל או מיליציות עשויים לבצע פשיטות. הפריסה הלילית נועדה ככל הנראה למנוע הפתעות ולאפשר זמן תגובה במקרה של חידוש פעילות צבאית.

תמיכה בפירוק נשק בקרב התושבים

באופן מעניין, הדיווח מצביע על כך שבקרב תושבי רצועת עזה מסתמנת תמיכה בדרישה לפירוק מנשק של ארגוני הטרור, למרות ההתחמקות המתמשכת של חמאס מנושא זה. החשש מחידוש המלחמה ומהרס נוסף מניע כנראה חלק מהתושבים לתמוך בצעדים שיובילו ליציבות, גם במחיר של פירוק תשתיות הטרור.

יצוין כי בימים האחרונים פועל צה"ל להסרת איומים מיידיים ברצועה. כפי שדיווחנו בכיכר השבת, חוסל לפני מספר ימים אנס מוחמד אבראהים חמד, מפקד נוח'בה שפשט למסיבת נובה ב-7 באוקטובר, לאחר שהיווה איום מיידי על כוחות צה"ל.

הפעילות הצבאית של צה"ל ברצועה נמשכת במקביל למאמצי התיווך הבינלאומיים. כאמור, המתווכות העבירו לאחרונה מסמך חדש המכונה "מפת דרכים ליישום השלב השני", הכולל מנגנון מפורט לפירוק נשק מדורג של ארגוני הטרור ברצועה.