צה"ל חושף: זה המחבל הבכיר שחוסל לצד מספר 2 של חמאס בעזה

דובר צה״ל בערבית, אל״ם אביחי אדרעי, פרסם כי בפעילות משותפת של צה״ל ושב״כ שבוצעה לפני שבועיים, חוסל יחד עם מספר 2 בחמאס עזה ראאד סעד ברכבו, המחבל עא חי זקות מארגון הטרור חמאס מהעיר עזה המשתייך למחלקת הכספים של הזרוע הצבאית.

אדרעי הוסיף כי: "זקות היה אחראי במהלך השנה לגיוס עשרות מיליוני דולרים והעברתם לידי הזרוע הצבאית של חמאס, לטובת המשך הלחימה מול ישראל".

מדובר צה"ל נמסר: "צה״ל ושב״כ ימשיכו במאמץ לגדיעת צירי מימון טרור ויפעלו למול כל מי שמעורב בטרור ובסיוע לקידום מתווי טרור נגד מדינת ישראל".

כזכור, לאחר החיסול הדרמטי פורסם כי ראאד סעד לא התנהג כמבוקש, והיה בטוח שישראל לא תחסל איתו בזמן הפסקת האש. בנוסף, היו כמה הזדמנויות לסיכול בשבועות האחרונים וישראל בחרה שלא להוציא אותם לפועל.

חיסולו של סעד הגיע אחרי תקופה ממושכת שבה שב"כ ואגף המודיעין בצה"ל ניסו לעלות על עקבותיו ולהתנקש בחייו - בגלל תפקידו הבכיר והמרכזי בשיקום יכולותיו הצבאיות של ארגון הטרור ברצועת עזה.

יצוין כי התקיפה בכיכר א-נאבלסי במערב העיר עזה הייתה מאוד חריגה, לנוכח המציאות ההסכמית שבה מערכת הביטחון נמצאת מול חמאס בחודשיים האחרונים. בשל הזדמנות הפז שנוצרה ויציאתו של ראש אגף המבצעים בחמאס בטבח לפני שנתיים וחודשיים אל מעל פני האדמה - הוחלט ללכת על המהלך בהמלצת גורמים בכירים בצה"ל.