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פעילות חמאס ביו"ש

דגל חמאס ומטען התגלו בבנימין: חבלני מג"ב פוצצו את החפץ החשוד

חפץ חשוד חובר לדגל ארגון הטרור התגלה בכביש גישה סמוך להר בעל חצור • חבלני מג"ב ביצעו פיצוץ מבוקר והתברר כמטען דמה | חקירת המשטרה החלה במחוז ש"י (צבא וביטחון)

החפץ החשוד בבנימין (צילום: דוברות המשטרה)

חפץ חשוד התגלה הלילה בבנימין, החפץ חובר לדגל בכביש גישה סמוך להר בעל חצור בגזרת בנימין. בעקבות הדיווח, הוזעקו למקום שוטרי תחנת בנימין במחוז ש"י יחד עם חבלני מג"ב איו"ש באבטחת כוח צה"ל.

חבלני מג"ב השלימו את הטיפול המקצועי בחפץ וביצעו פיצוץ מבוקר. לאחר הפיצוץ התברר כי מדובר במטען דמה שהונח במקום. על פי הנמסר מדוברות המשטרה, חקירה החלה במחוז ש"י לבירור נסיבות המקרה.

החפץ החשוד בבנימין (צילום: דוברות המשטרה)
החפץ החשוד בבנימין (צילום: דוברות המשטרה)

מדוברות המשטרה נמסר: "אמש, התקבל דיווח על אודות חפץ חשוד שחובר לדגל ארגון הטרור 'חמאס' בכביש גישה סמוך להר בעל חצור בגזרת בנימין. בעקבות כך, הוזעקו למקום שוטרי תחנת בנימין במחוז ש"י יחד עם חבלני מג"ב איו"ש באבטחת כוח צה"ל, אשר השלימו את הטיפול המקצועי וביצעו פיצוץ מבוקר בחפץ שהתברר כמטען דמה".

האירוע מצטרף לשורת מקרים דומים שהתרחשו בחודשים האחרונים ביהודה ושומרון, בהם התגלו חפצים חשודים ומטעני דמה שהונחו בכבישים ובאזורים מיושבים. כוחות הביטחון ממשיכים בפעילות מבצעית להסרת איומים ולסיכול פעילות טרור באזור.
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