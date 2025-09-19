דובר צה"ל מעדכן היום (שישי) כי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום, בהכוונת אמ"ן ושב"כ, ממשיכים בלחימה נגד ארגוני הטרור ברחבי רצועת עזה.

כוחות אוגדה 99 ממשיכים את פעילותם בצפון רצועת עזה. במהלך פעילות, כלי טיס של חיל האוויר תקף וחיסל בהכוונה של חטיבת האש 990, את המחבל סים מחמוד יוסף אבו אלחיר ששימש כסגן ראש המודיעין הצבאי בגדוד אל בוריג' בארגון הטרור חמאס.

המחבל לקח חלק בקידום והוצאה לפועל של מתווי טרור כנגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל.

טרם התקיפה, ננקטו צעדים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים ככל הניתן, לרבות שימוש בחימוש מדויק, תצפיות מהאוויר ומידע מודיעיני נוסף.

במקביל, במסגרת מבצע 'מרכבות גדעון ב׳, אוגדה 162 אשר מרחיבה את פעילותה בעיר עזה ובסביבתה, חיסלה יותר מעשרה מחבלים בסגירות מעגל מהאוויר ומהשטח. הכוחות השמידו תשתיות צבאיות ואיתרו אמצעי לחימה.

בנוסף, אוגדה 98 הפועלת גם היא במרחב העיר עזה, מעמיקה את הפעילות במרחב והשמידה בשיתוף חיל האוויר יותר מ-20 תשתיות טרור צבאיות, בהן עמדות תצפית של ארגוני הטרור.

בדרום הרצועה, כוחות אוגדת עזה (143) ממשיכים בפעילות במרחבים חאן יונס ורפיח. הכוחות השמידו עשרות תשתיות טרור וחיסלו מספר מחבלים במרחב.