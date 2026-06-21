דובר צה"ל פרסם היום (ראשון) פרטים על חיסול דרמטי שבוצע בשבוע שעבר בדרום רצועת עזה, במסגרתו חוסלו שני מחבלים בכירים שהפעילו את תשתית העברת הכספים של ארגון הטרור חמאס.

המחבלים, חסין קדרה ומחמד פרא, היו אחראים על העברת סכומי עתק לידי הזרוע הצבאית של הארגון.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, קדרה שימש כראש התשתית והפעיל יחד עם פרא ומחבלים נוספים רשת מסועפת של בלדרים וחלפנים בטורקיה וברצועת עזה. הרשת פעלה בהכוונה ישירה של הנהגת חמאס, וסייעה בהעברת יותר מחצי מיליארד שקלים לידי הזרוע הצבאית של ארגון הטרור.

רשת בלדרים בינלאומית

התשתית שהפעילו המחבלים שחוסלו הייתה מורכבת ומתוחכמת. על פי הפרטים שנמסרו, הרשת כללה עשרות בלדרים וחלפנים שפעלו בטורקיה וברצועת עזה, והעבירו כספים במזומן ובערוצים חלופיים כדי לעקוף את המערכות הבנקאיות והפיקוח הבינלאומי.

הכספים ששוגרו באמצעות התשתית שימשו את חמאס למימון פעילות הטרור המתמשכת נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל. בתקופה האחרונה, ובפרט לאחר כניסת הסכם הפסקת האש לתוקף, המשיך ארגון הטרור לשלם משכורות למחבליו ולממן פעילות צבאית, תוך הפרה בוטה של ההסכם.

מימון הטרור בניגוד להסכם

גורמי ביטחון הדגישו כי חיסול ראשי תשתית הכספים מהווה מכה קשה ליכולת חמאס להמשיך ולממן את פעילותו הטרוריסטית. באמצעות הכספים שהועברו ברשת זו, שילם ארגון הטרור משכורות למחבליו וממן פעולות נגד כוחות הביטחון, תוך ניצול לרעה של תקופת הפסקת האש.

התקיפה המדויקת שבוצעה בשבוע שעבר הייתה חלק ממאמץ רחב יותר של צה"ל לפגוע בתשתיות הכספיות של חמאס. בחודשים האחרונים חשף צה"ל מספר מקרים של ניסיונות להעביר כספי טרור, כולל תפיסת כ-12 מיליון שקלים במעבר אלנבי שיועדו למימון פעילות טרור.

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים להיות פרוסים במרחב בהתאם להסכם הפסקת האש, ופועלים להסרת כל איום על כוחות הביטחון ועל אזרחי מדינת ישראל. החיסול של קדרה ופרא מצטרף לשורה של חיסולים של מחבלים בכירים שבוצעו בשבועות האחרונים במסגרת המאמץ להסיר איומים מיידיים על הכוחות.

יצוין כי בימים האחרונים חשף צה"ל גם מקרים נוספים של מחבלים שפעלו במסווה אזרחי, כולל צלם אל-ג'זירה שחוסל לאחר שהתברר כי שימש כפעיל צליפה בזרוע הצבאית של חמאס. המקרים הללו ממחישים את אסטרטגיית ההסוואה של ארגון הטרור, המנצל תשתיות אזרחיות ותקשורתיות לצורכי פעילות צבאית.