במהלך פעילות מודיעינית ממוקדת של היחידה ללוחמה בפשיעה (יל״פ) במרחב גלעד, בשיתוף יחידת רוא״ה של מחוז ש״י ולוחמי יחידות מתיל״ן של מג״ב איו״ש, נעצר אמש (שלישי) ביריחו תושב המקום בן 39, בחשד לפרסום תכני הסתה חמורים ברשתות החברתיות ותמיכה גלויה בארגון הטרור ׳חמאס׳.

על פי החשד, הפעיל החשוד מספר חשבונות ברשתות החברתיות שבאמצעותם פרסם באופן שיטתי תכנים מסיתים נגד מדינת ישראל וחיילי צה״ל, לרבות דברי שבח ותמיכה מפורשים בארגון הטרור ׳חמאס׳. בין הפרסומים המפלילים שתועדו נגדו נמצאו ביטויים קיצוניים ביותר.

בפרסום אחד כתב החשוד: "אלוהים בחר לנו את השם חמאס, ולא ידענו שמשמעותו בעברית היא 'הרס וחורבן', וזה יהיה הרס וחורבן לכובשים הציונים". בפרסום נוסף קרא: "הציבו מארבים והכו באויביכם" תוך שיתוף תמונות המשבחות את מנהיגי ארגון הטרור חמאס.

המעצר בוצע בעקבות פעילות מודיעינית ממושכת של יל״פ גלעד, במהלכה נאספו ותועדו ראיות במרחב המקוון.

אמש, במהלך פעילות לילית משותפת של כוחות המשטרה ומג״ב, אותר החשוד כשהוא מסתתר בשיחים סמוך לביתו ביריחו, ונעצר על ידי הכוחות.

בחקירה הראשונית עלה כי החשוד מזוהה עם תנועת ״האחים המוסלמים״ בצפון רצועת עזה ומקושר לפעילי ארגון הטרור ׳חמאס׳ ברצועה. החשוד הועבר לחקירה מעמיקה בתחנת מעלה אדומים, שם ימשיכו לבדוק את היקף פעילותו ברשת ואת קשריו עם גורמי טרור.

ממשטרת ישראל נמסר: ״משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות, בשיתוף כלל גורמי הביטחון, נגד כל מי שמעורב בהסתה, בתמיכה בארגוני טרור ובפעילות המסכנת את ביטחון הציבור. לא נאפשר למסיתים ולתומכי טרור לפעול בחופשיות במרחב המקוון״.