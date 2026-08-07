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לא ייאמן

הנהג שהכניס סיוע הומניטרי לרצועת עזה - התגלה כמחבל נוח'בה שפשט על ישראל

מחבל שפשט על יישובי עוטף עזה בטבח נעצר ברפיח • הועבר לחקירה לאחר שאותר בדרכו למעבר כרם שלום | פרטי המעצר (צבא וביטחון)

6תגובות
מחבלי נוח'בה כלואים בישראל (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

מחבל נוח'בה של , שפשט על יישובי עוטף במהלך טבח 7 באוקטובר, נעצר ב בזמן שעבד כנהג משאית סיוע. המחבל נתפס באזור רפיח כשהיה בדרכו למעבר כרם שלום, והועבר להמשך חקירה של כוחות הביטחון - כך נחשף בחדשות 12.

על פי הדיווח, הנהג אסף סיוע המיועד לסקטור הפרטי, לאחר שהוזמן לביצוע ההעברה על ידי סוחר פרטי ברצועה. לאחר שמידע על כך הגיע למערכת הביטחון, הכוחות איתרו אותו ותפסו אותו בדרך מהצד העזתי לכיוון מעבר כרם שלום, בטרם אסף את ציוד הסיוע.

המעצר מצטרף לשורה של חיסולים ומעצרים של מחבלי נוח'בה שביצעו את הטבח הנורא ב-7 באוקטובר. בשבועות האחרונים חיסל מספר מפקדי נוח'בה בכירים שפשטו על יישובי העוטף, ביניהם מפקד חוליית הנוח'בה שפשט למחנה רעים ומפקד חוליית נוח'בה שפשט לקיבוץ נירים.

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול להסרת כל איום מיידי על הלוחמים והאזרחים. המחבלים שחוסלו בשבועות האחרונים פעלו לשיקום יכולות ארגון הטרור חמאס ולקידום מתווי טרור נוספים נגד כוחות צה"ל.

המקרה הנוכחי מעלה שאלות קשות בנוגע לפיקוח על נהגי משאיות הסיוע הנכנסות לרצועת עזה. במקרים קודמים נחשפו פרשות הברחת סחורות אל תוך רצועת עזה בתוך משאיות סיוע הומניטרי, תוך ניצול ציני של המערכת ההומניטרית.
צה"לחמאסעזהרצועת עזהסיוע הומניטרינוח'בה

6 תגובות

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6
להשליך אותו ישר לחמד גדר לתנינים ללא צורך משפט וכלא
א.ת.
5
עדין מידי
את שלו הוא כבר רצח ...
4
איזנקוף רוצה להכניס לישראל 150 אלף מאה חמישים אלף כאלו... אתם מבינים למה אסור לבחור 000מאל, כי הם אפ000ים!!!
תימני ימני

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