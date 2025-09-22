מהאוויר ומהים: כך חוסל סגן מפקד המשטרה הימית של חמאס

( צילום: דובר צה"ל )

בהכוונה מודיעינית של חיל הים ואגף המודיעין, חיסל חיל האוויר את איאד אבו יוסף, סגן מפקד המשטרה הימית של חמאס, בתקיפה מדויקת במחנות המרכז.

יוסף לקח חלק בפשיטה ובטבח הרצחני שביצע חמאס ב-7 באוקטובר, במהלך הלחימה ברצועת עזה תכנן מארבים נגד כוחות צה"ל ועסק באבטחת הנכסים של הארגון ברצועת עזה.

( צילום: דובר צה"ל )

( צילום: דובר צה"ל )

"מאז תחילת מבצע 'מרכבות גדעון ב'', פועל חיל הים לסיכול תשתיות ואנשי מפתח במשטרה הימית, תוך שיתוף פעולה הדוק עם הכוחות המתמרנים וסגירות מעגלים מבצעיות בזמן אמת בשיתוף פעולה עם כוחות היבשה וחיל האוויר", נמסר מדו"צ.