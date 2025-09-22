מהאוויר ומהים: כך חוסל סגן מפקד המשטרה הימית של חמאס

בהכוונה מודיעינית של חיל הים ואגף המודיעין, חיסל חיל האוויר את איאד אבו יוסף, סגן מפקד המשטרה הימית של חמאס, בתקיפה מדויקת במחנות המרכז.
יוסף לקח חלק בפשיטה ובטבח הרצחני שביצע חמאס ב-7 באוקטובר, במהלך הלחימה ברצועת עזה תכנן מארבים נגד כוחות צה"ל ועסק באבטחת הנכסים של הארגון ברצועת עזה.
בצה"ל אומרים כי חיסולו מהווה פגיעה משמעותית ביכולות המשטרה הימית של חמאס, המשמשת לאיסוף מודיעין על כוחותינו ואכיפת השליטה הימית עבור הזרוע הצבאית של הארגון.
מאז תחילת מבצע 'מרכבות גדעון ב'', פועל חיל הים לסיכול תשתיות ואנשי מפתח במשטרה הימית, תוך שיתוף פעולה הדוק עם הכוחות המתמרנים וסגירות מעגלים מבצעיות בזמן אמת בשיתוף פעולה עם כוחות היבשה וחיל האוויר.
"מאז תחילת מבצע 'מרכבות גדעון ב'', פועל חיל הים לסיכול תשתיות ואנשי מפתח במשטרה הימית, תוך שיתוף פעולה הדוק עם הכוחות המתמרנים וסגירות מעגלים מבצעיות בזמן אמת בשיתוף פעולה עם כוחות היבשה וחיל האוויר", נמסר מדו"צ.
0 תגובות