מהאוויר ומהים: כך חוסל סגן מפקד המשטרה הימית של חמאס

יוסף לקח חלק בפשיטה ובטבח הרצחני שביצע חמאס ב-7 באוקטובר, במהלך הלחימה ברצועת עזה תכנן מארבים נגד כוחות צה"ל ועסק באבטחת הנכסים של הארגון ברצועת עזה (ביטחוני)

(צילום: דובר צה"ל)

בהכוונה מודיעינית של חיל הים ואגף המודיעין, חיסל חיל האוויר את איאד אבו יוסף, סגן מפקד המשטרה הימית של חמאס, בתקיפה מדויקת במחנות המרכז.

יוסף לקח חלק בפשיטה ובטבח הרצחני שביצע חמאס ב-7 באוקטובר, במהלך הלחימה ברצועת עזה תכנן מארבים נגד כוחות ועסק באבטחת הנכסים של הארגון ברצועת עזה.

(צילום: דובר צה"ל)

בצה"ל אומרים כי חיסולו מהווה פגיעה משמעותית ביכולות המשטרה הימית של חמאס, המשמשת לאיסוף מודיעין על כוחותינו ואכיפת השליטה הימית עבור הזרוע הצבאית של הארגון.

מאז תחילת מבצע 'מרכבות גדעון ב'', פועל חיל הים לסיכול תשתיות ואנשי מפתח במשטרה הימית, תוך שיתוף פעולה הדוק עם הכוחות המתמרנים וסגירות מעגלים מבצעיות בזמן אמת בשיתוף פעולה עם כוחות היבשה וחיל האוויר.

(צילום: דובר צה"ל)

"מאז תחילת מבצע 'מרכבות גדעון ב'', פועל חיל הים לסיכול תשתיות ואנשי מפתח במשטרה הימית, תוך שיתוף פעולה הדוק עם הכוחות המתמרנים וסגירות מעגלים מבצעיות בזמן אמת בשיתוף פעולה עם כוחות היבשה וחיל האוויר", נמסר מדו"צ.

(צילום: דובר צה"ל)

7
הרוצחים שמנהלים את עזה מבפנים הם שורש המוות. תהרגו אותם אחד אחד, עם טילים מדויקים ובלי רחמים. טיהור מוחלט של הרשע הוא צו השעה. פושעי המלחמה ברצועה, אלה ששולחים ילדים לרצוח וטוענים לחסד צריכים להימחק עד האחרון שבהם. באש ובברזל. מייד.
יהושע
6
תהרסו כל בסיס, תהרגו כל מחבל, תהפכו את כל עזה לשדה קרב מתלקח. אין רחמים רק השמדה מוחלטת
יעקב צבי
5
תהרסו את כל מערכות הטרור בעזה, תהרגו כל מחבל וראש טרור בשיטתיות חסרת רחמים. נקמה טוטאלית, נקייה, בלתי מתפשרת.
מאיר
4
עת צרה היא ליעקב, וממנה ייוושע נאמר פרקי תהילים יחד בזעקה ובתחנון: י"ג, כ', כ"ב, מ"ז, פ"ג, ק"י, קכ"א, קל', קמ"ב לרחמי שמיים על אחינו ואחיותינו החטופים והחטופות, לשוב במהרה אל חיק משפחותיהם. ולחיילים להצלחתם ולשמירה עליהם מכל פגע.
שלמה
3
נכון, ניסיון הסיכול בקטאר נכשל, ובכירי חמאס חמקו אל-חיה, ג'בארין, דרוויש, ועוד. זה היה כואב, אבל זכרו: סינוואר חמק שוב ושוב מניסיונות חיסול בעבר, היה קרוב למרחק נגיעה מכוחותינו, נמלט מניסיונות חיסול ממוקדים, כולל תקיפות אוויריות של צה"ל. אך ברפיח, כוח מחטיבת ביסלמ"ח זיהה אותו שלושה מחבלים חמושים, בה
שלום
2
ב11 בספטמבר י"ח אלול יום ההולדת של זאהר ג'בארין מנהיג חמאס ביהודה ושומרון ששוחרר בעסקת שליט וגורש לטורקיה וב-5 בנובמבר י"ג תשרי יום ההולדת של ח'ליל אל-חיה מנהיג חמאס בעזה והיום מתגורר בקטר, חיילים יקרים ואהובים אנא תהרגו אותם ושיהיה אז יום הולדתם שמח בשביל עם ישראל
ישראל חיים
1
י"ח באלול יום הולדת הבעל שם טוב ולצדו נולד זאהר ג'בארין. אין חילול גדול מזה. אותה נשמה מרושעת שטמאה את היום חייבת להיאסף באותה שעה באש בוערת.י"ג בתשרי יום הולדתו של אל-חיה, נולד בפתחה של שמחה והכניס לעולם רעל. ביום הזה עצמו, כל מהות הטומאה שלו צריכה להתהפך מדם לאפר, מרוע לשכחה.
זכריה

