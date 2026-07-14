מעקב, שיגור ופיצוץ ענק | כך חיסל צה"ל מפקד בכיר בחמאס 

צה"ל הודיע הבוקר (שלישי) על חיסולו של מפקד חוליה בכיר במערך הימי של ארגון הטרור חמאס, בתקיפה מדויקת שבוצעה בעיר עזה. המחבל אסאמה נעים חמדי שמלך, ששימש כמפקד חוליה במערך הימי של הארגון, חוסל במסגרת פעילות צה"ל להסרת איומים מיידיים על כוחותינו.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, המחבל פעל לאורך המלחמה ובתקופה האחרונה לשיקום וחיזוק בניין הכוח של המערך הימי של חמאס. כידוע, המערך הימי של הארגון ספג מכות קשות במהלך המלחמה, והמחבל החוסל עסק בניסיונות לשקם את יכולותיו ולהחזיר את כוחו.

במקביל לפעילות השיקום, קידם המחבל מתווי טרור במרחב הימי נגד כוחות צה"ל ויעדים ישראליים. הוא הוגדר כאיום מיידי על כוחותינו הפועלים במרחב, ולכן חוסל בתקיפה מדויקת מהאוויר.

שלושה מחבלים חמושים חוסלו בצפון

בתקיפה נוספת שבוצעה בצפון רצועת עזה, חוסלו שלושה מחבלי חמאס שהיו חמושים וניסו לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל. המחבלים זוהו כאיום מיידי על לוחמינו הפועלים באזור, וחוסלו בתקיפות מדויקות מהאוויר.

על פי ההודעה הרשמית, המחבלים היוו סכנה ישירה לכוחות צה"ל הפרוסים במרחב, ולכן הוחלט על חיסולם המיידי. התקיפות בוצעו בדיוק רב תוך הקפדה על מזעור נזקים לסביבה.