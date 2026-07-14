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מעקב, שיגור ופיצוץ ענק | כך חיסל צה"ל מפקד בכיר בחמאס 

אסאמה נעים חמדי שמלך, מפקד חוליה במערך הימי, חוסל בעיר עזה • פעל לשיקום כוח הטרור הימי ולקידום מתווי טרור | שלושה מחבלים חמושים חוסלו בצפון הרצועה (צבא וביטחון)

צפו ברגע החיסול
צפו ברגע החיסול| צילום: צילום: דובר צה"ל

הודיע הבוקר (שלישי) על חיסולו של מפקד חוליה בכיר במערך הימי של , בתקיפה מדויקת שבוצעה בעיר . המחבל אסאמה נעים חמדי שמלך, ששימש כמפקד חוליה במערך הימי של הארגון, חוסל במסגרת פעילות צה"ל להסרת איומים מיידיים על כוחותינו.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, המחבל פעל לאורך המלחמה ובתקופה האחרונה לשיקום וחיזוק בניין הכוח של המערך הימי של חמאס. כידוע, המערך הימי של הארגון ספג מכות קשות במהלך המלחמה, והמחבל החוסל עסק בניסיונות לשקם את יכולותיו ולהחזיר את כוחו.

במקביל לפעילות השיקום, קידם המחבל מתווי טרור במרחב הימי נגד כוחות צה"ל ויעדים ישראליים. הוא הוגדר כאיום מיידי על כוחותינו הפועלים במרחב, ולכן חוסל בתקיפה מדויקת מהאוויר.

שלושה מחבלים חמושים חוסלו בצפון

בתקיפה נוספת שבוצעה בצפון , חוסלו שלושה מחבלי חמאס שהיו חמושים וניסו לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל. המחבלים זוהו כאיום מיידי על לוחמינו הפועלים באזור, וחוסלו בתקיפות מדויקות מהאוויר.

על פי ההודעה הרשמית, המחבלים היוו סכנה ישירה לכוחות צה"ל הפרוסים במרחב, ולכן הוחלט על חיסולם המיידי. התקיפות בוצעו בדיוק רב תוך הקפדה על מזעור נזקים לסביבה.

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