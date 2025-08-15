דובר צה"ל מפרסם היום (שישי) כי צה"ל ושב"כ תקפו וחיסלו ב-9 באוגוסט 2025 במרחב חאן יונס, בהובלת פיקוד הדרום, את נאצר מוסא, מחבל מרכזי בחטיבת רפיח ששימש כראש מחלקת הבקרה הצבאית של חמאס.

המחבל היה אחראי על כשירות ואימוני המחבלים בחטיבה, שתכננו וביצעו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל במהלך המלחמה. מוסא היה ממקורביו של מוחמד שבאנה, מפקד חטיבת רפיח שחוסל במאי 2025, ובנוסף שימש בתפקידים רבים בחטיבת רפיח של חמאס, בהם אחראי המודיעין הצבאי ואחראי מערך התצפיות. חיסולו מעמיק את הפגיעה בחטיבת רפיח וביכולת מחבלי חמאס להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל במרחב.

( צילום: דובר צה"ל )

אתמול (חמישי), מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו מבנה של ארגוני הטרור בחאן יונס ששימש לאחסון רקטות שיועדו לשיגור לעבר מדינת ישראל וכוחות צה"ל.

( צילום: דובר צה"ל )

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול בהכוונת אמ"ן ושב"כ נגד ארגוני הטרור ברחבי רצועת עזה.

אוגדה 36 ממשיכה בפעילות ההתקפית בעיר חאן יונס, הכוחות איתרו והשמידו מבנה טרור וחיסלו חוליות מחבלים.

במקביל, אוגדת עזה (143) השמידה עשרות תשתיות צבאיות בדרום רצועת עזה, ובהכוונת מכלול האש, חוסלו מספר מחבלים מהאוויר באמצעות כלי טיס של חיל האוויר.

בצפון הרצועה, אוגדה 99 ממשיכה להגן על תושבי עוטף עזה בגזרתם. הכוחות חיסלו מחבלים והשמידו פירים שאיימו על כוחותינו.