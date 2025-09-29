כיכר השבת
שליחו של טראמפ לחאלד משעל: "יש לך הזדמנות להיות גדול"

שליחו של טראמפ, אדם בוהלר, פונה לחאלד משעל במהלך ריאיון לפוקס ניוז ודחק בו לקבל את תוכנית הנשיא טראמפ לעתיד רצועת עזה: "אני רוצה שהוא ישמע ויבין שזה עתה הוצע לו משהו על ידי שני מנהיגי עולם, שניים מהגדולים ביותר" (מדיני)

איש חמאס בחו"ל. משעל (צילום: Abed Rahim Khatib / Flash 90)

ארצות הברית מפעילה את מלוא כובד משקלה כדי לקדם את תכניתו של הנשיא טראמפ באשר לעתיד רצועת עזה וסיום המלחמה - ולהביא את חמאס להסכים לה.

הערב (שני), ברקע מסיבת העיתונאים בבית הלבן, פנה אדם בוהלר, שליחו של טראמפ לענייני חטופים, לחאלד משעל, ממנהיגי חמאס בחו"ל ומי שבעבר כיהן כיו"ר חמאס.

בריאיון שהעניק לפוקס ניוז, אמר: "אני רוצה שחאלד משעל, כשהוא מאזין עכשיו, מנהיג חמאס - אני רוצה שהוא ישמע ויבין שזה עתה הוצע לו משהו על ידי שני מנהיגי עולם, שניים מהגדולים ביותר.

"ואנחנו לא רק אומה אחת תחת אלוקים, אלא עולם אחד תחת אלוקים. ולחאלד יש הזדמנות להיות גדול בעצמו".

לדברי בוהלר, "אני מאמין שהוא יקבל את ההצעה הזו של נשיא ארצות הברית - הוא האדם היחיד בעולם שיכול להציע זאת. הוא יקבל את זה, והוא יסכים. ולשאלתו של פיטר - אין כאן משא ומתן. זה הכול. כולם מרוויחים פה".

