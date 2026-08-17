תוכנית האימים: חמאס הקים צבא טרור סודי בלבנון

לוחמי צה"ל ברצועת עזה ( צילום: צה"ל )

מסמכי שלל רגישים שנתפסו בידי צה"ל ברצועת עזה חושפים תוכנית אסטרטגית מטלטלת: ארגון הטרור חמאס תכנן במשך שנים הקמת כוח צבאי עצמאי ועוצמתי על אדמת לבנון, שיפעל כתף אל כתף עם חיזבאללה ויפתח חזית נוספת נגד ישראל. המסמכים, שנותחו בידי מרכז המידע למודיעין ולטרור על שם אלוף מאיר עמית, מגלים כי הפרויקט היה חלק ממערכה רב-זירתית מתוכננת היטב.

על פי הממצאים, שורשי התוכנית נטועים עוד בשנת 2012, כאשר בכירי חמאס קיימו פגישות חשאיות עם מזכ"ל חיזבאללה חסן נסראללה ונציגי כוח קודס האיראני. בפגישות אלו הוסכם לראשונה על הקמת תשתית צבאית עצמאית בלבנון, הכוללת חוליות לחימה, מערכי רקטות ותוכניות לחדירות קרקעיות לשטח ישראל.

רב המרצחים סינוואר ( צילום: מסך )

מ-2012 ל-2021: התוכנית הופכת למבצעית אכזריות המשטר: אם לילדים נידונה למוות בתלייה בגלל תיעוד אחד אריה רוזן | 15:02 מזעזע: האיראנים רעבים ללחם - זה הפתרון הנורא שהם מצאו כיכר השבת | 19:00 התשתית שהוקמה הפכה למבצעית הלכה למעשה במהלך מבצע "שומר החומות" במאי 2021. באותה תקופה, חמאס שיגר רקטות מדרום לבנון באישור חיזבאללה והקים חמ"ל משותף בביירות יחד עם נציגים איראניים. המהלך הוכיח כי הנוכחות הצבאית של חמאס בלבנון אינה רק תיאורטית, אלא מבצעית ופעילה. לאחר מבצע "שומר החומות", האיץ יחיא סינוואר את התוכניות להרחבה דרמטית של המערך. מסמכים משנת 2022 מעידים על שאיפה לבנות כוח של כ-2,000 לוחמים שיועד לפעול לצד כוח רדואן של חיזבאללה. התשתית התבססה על ייצור עצמי של אמצעי לחימה וטילים בלבנון, הכשרות מקצועיות, גיוס מתוך מחנות הפליטים ושיתופי פעולה עם גורמים אסלאמיסטיים מקומיים.

אמצעי לחימה שצה"ל החרים ( צילום: צה"ל )

מתחים ומאבקי כוח מאחורי הקלעים

המסמכים חושפים גם מתחים משמעותיים בין חמאס לבין איראן וחיזבאללה. בעוד חמאס התעקש לשמר עצמאות מבצעית מלאה, איראן וחיזבאללה ניסו להדק את הפיקוח על הפעילות כדי למנוע הידרדרות למלחמה כוללת בעיתוי שלא התאים להם. המתחים הללו משקפים את המורכבות בציר ההתנגדות ואת הניסיון של כל גורם לשמור על האינטרסים שלו.

כדי לשמור על סודיות ומידור, חמאס הקפיד על בידוד המערך ממחלוקות פוליטיות בחו"ל ועל שמירה קפדנית על חשאיות התוכניות. הארגון ביקש למנוע חשיפה מוקדמת שתאפשר לישראל להכין תגובה מתאימה.

מהתכנון למימוש: הזרוע הצבאית בפעולה

אף שהתוכנית המלאה לא מומשה במלואה, הזרוע הצבאית של חמאס בלבנון הצטרפה ללחימה לאחר 7 באוקטובר 2023 ונטלה אחריות על שורה של פעולות נגד צפון ישראל. המעורבות הפעילה ממחישה כי הנוכחות בלבנון הייתה חלק מתפיסה אסטרטגית רחבה ומתוכננת היטב, שמטרתה לפתוח חזית נוספת נגד ישראל במסגרת המערכה הרב-זירתית.

החשיפה המודיעינית מצטרפת לסדרת גילויים על תוכניות חמאס להרחבת המערכה. כזכור, צה"ל הזהיר לאחרונה את הלוחמים בקו הצהוב מפני ניסיונות של חמאס לשנות את הנרטיב בשטח. בנוסף, חתנו של טראמפ ג'ארד קושנר נפגש עם בכירי חמאס במצרים והפעיל לחץ לפירוק נשק מיידי.

המסמכים מהווים עדות נוספת לתפיסת ההרדמה שנקט חמאס כלפי ישראל. כפי שנחשף לאחרונה, גורמים באזור ייעצו ללכת להסכם עם ישראל כדי להרדים אותה בזמן הכנות לעימות גדול יותר - אותה גישה שנקט סינוואר לפני 7 באוקטובר.