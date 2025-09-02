כיכר השבת
המעגל נסגר

צה"ל ושב"כ חיסלו את המחבל הבכיר שהחזיק בשבי את אמילי דמארי, רומי גונן ונעמה לוי

במבצע משותף שהובל פיקוד הדרום, חוסל ב-28 באוגוסט 2025 חאזם עוני, מחבל בכיר בחטיבת עזה של חמאס, ששימש גם בכיר במודיעין הצבאי של הארגון. המחבל אחראי לשביית חטופות ישראליות בעבר (צבא וביטחון)

המחבל שחוסל (צילום: דובר צה"ל)

ושירות הביטחון הכללי (שב"כ) ביצעו ב-28 באוגוסט 2025 מבצע משותף במרחב העיר עזה, במהלכו חוסל חאזם עוני, מחבל בכיר בארגון . המבצע בוצע בהובלת פיקוד הדרום, כחלק ממאמץ מתמשך של כוחות הביטחון להסיר איום על אזרחי ישראל.

חאזם עוני היה אחד הקשרים המרכזיים בחטיבת עזה של חמאס ושימש בתפקידים בכירים במודיעין הצבאי של הארגון במהלך הלחימה. כמו כן, הוא היה מקורב למפקד חטיבת העיר עזה, עז אלדין חדאד.

במהלך פעילותו בחמאס, המחבל היה אחראי לשבייתן של שלוש חטופות ישראליות – , רומי גונן ונעמה לוי – ששוחררו בינואר 2025.

צה"ל ושב"כ הדגישו כי ימשיכו לפעול בעוצמה נגד ארגוני הטרור ברצועת עזה, כדי להסיר כל איום על אזרחי מדינת ישראל ולמנוע פגיעות נוספות.

