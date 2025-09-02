צה"ל ושירות הביטחון הכללי (שב"כ) ביצעו ב-28 באוגוסט 2025 מבצע משותף במרחב העיר עזה, במהלכו חוסל חאזם עוני, מחבל בכיר בארגון חמאס. המבצע בוצע בהובלת פיקוד הדרום, כחלק ממאמץ מתמשך של כוחות הביטחון להסיר איום על אזרחי ישראל.

חאזם עוני היה אחד הקשרים המרכזיים בחטיבת עזה של חמאס ושימש בתפקידים בכירים במודיעין הצבאי של הארגון במהלך הלחימה. כמו כן, הוא היה מקורב למפקד חטיבת העיר עזה, עז אלדין חדאד.

במהלך פעילותו בחמאס, המחבל היה אחראי לשבייתן של שלוש חטופות ישראליות – אמילי דמארי, רומי גונן ונעמה לוי – ששוחררו בינואר 2025.

צה"ל ושב"כ הדגישו כי ימשיכו לפעול בעוצמה נגד ארגוני הטרור ברצועת עזה, כדי להסיר כל איום על אזרחי מדינת ישראל ולמנוע פגיעות נוספות.