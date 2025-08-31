שר הביטחון, ישראל כ"ץ, אישר היום (ראשון) את חיסולו של דובר הזרוע הצבאית של חמאס, אבו עוביידה, בתקיפה אווירית בלב עזה. כ"ץ בירך את צה"ל והשב"כ על "ביצוע מושלם" וציין כי בתקופה הקרובה יפגוש הדובר "עוד רבים משותפיו לפשע – מרצחי ואנסי החמאס".

צה"ל והשב"כ תקפו וחיסלו אתמול (שבת) את ראש מערך התעמולה של הזרוע הצבאית של חמאס ודובר הזרוע, חד׳יפה כחלות, הידוע בכינוי "אבו עוביידה".

המבצע נוהל בשיתוף מחמ״ל המבצעים של השב״כ עם פיקוד הדרום, והתאפשר בזכות מודיעין מקדים שנאסף על ידי שב״כ ואמ״ן, והצביע על מקום מסתורו של המחבל.

אבו עוביידה היה אחד הבכירים שנותרו בזרוע הצבאית מאז ה-7 באוקטובר. במהלך העשור האחרון שימש כאחראי על מערך התעמולה של חמאס, תיאם בין גורמי הדוברות המדינית לבין הזרוע הצבאית והיה הדמות הבכירה בקביעת מדיניות התעמולה של הארגון.

במסגרת תפקידו שימש אבו עוביידה כפניו של חמאס, הפיץ תעמולה לקידום פעילות טרור והשפיע על הציבור הפלסטיני ותומכי הארגון ברחבי המזרח התיכון והעולם. במהלך המלחמה, הוא ואנשיו הפיצו סרטוני טרור פסיכולוגי של אזרחים וחיילים חטופים ברצועת עזה, וכן סרטוני הסתה המעודדים מעשי טרור נוספים.

מערך התעמולה בפיקודו אחראי גם על הפצת תיעוד של הטבח שהתרחש ב-7 באוקטובר, ומוביל את מאמצי הטרור הפסיכולוגי של חמאס.

צה"ל והשב״כ הודיעו כי ימשיכו לפעול בעוצמה נגד ארגוני הטרור ברצועת עזה ולהסיר כל איום על אזרחי ישראל.