עכשיו זה רשמי: ישראל חיסלה את דובר הזרוע הצבאית של חמאס, אבו עוביידה 

שר הביטחון כ"ץ אישר כי דובר חמאס נהרג בתקיפה  בעזה; המבצע שכונה תקשורת מגוייסת בוצע בהצחה רבה ע"י כוחות צה"ל והשב"כ | כ"ץ איים כי גם שותפיו של המחוסל בארגון "יפגשו אותו בקרוב בתחתית הגיהינום" (ביטחון)  

2תגובות
אבו עוביידה (צילום: דובר צה"ל)

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, אישר היום (ראשון) את חיסולו של דובר הזרוע הצבאית של חמאס, אבו עוביידה, בתקיפה אווירית בלב עזה. כ"ץ בירך את והשב"כ על "ביצוע מושלם" וציין כי בתקופה הקרובה יפגוש הדובר "עוד רבים משותפיו לפשע – מרצחי ואנסי ה".

דובר חמאס אבו עוביידה (צילום: מהרשתות החברתיות)

צה"ל והשב"כ תקפו וחיסלו אתמול (שבת) את ראש מערך התעמולה של הזרוע הצבאית של חמאס ודובר הזרוע, חד׳יפה כחלות, הידוע בכינוי "אבו עוביידה".

המבצע נוהל בשיתוף מחמ״ל המבצעים של השב״כ עם פיקוד הדרום, והתאפשר בזכות מודיעין מקדים שנאסף על ידי שב״כ ואמ״ן, והצביע על מקום מסתורו של המחבל.

אבו עוביידה היה אחד הבכירים שנותרו בזרוע הצבאית מאז ה-7 באוקטובר. במהלך העשור האחרון שימש כאחראי על מערך התעמולה של חמאס, תיאם בין גורמי הדוברות המדינית לבין הזרוע הצבאית והיה הדמות הבכירה בקביעת מדיניות התעמולה של הארגון.

במסגרת תפקידו שימש אבו עוביידה כפניו של חמאס, הפיץ תעמולה לקידום פעילות טרור והשפיע על הציבור הפלסטיני ותומכי הארגון ברחבי המזרח התיכון והעולם. במהלך המלחמה, הוא ואנשיו הפיצו סרטוני טרור פסיכולוגי של אזרחים וחיילים חטופים ברצועת עזה, וכן סרטוני הסתה המעודדים מעשי טרור נוספים.

מערך התעמולה בפיקודו אחראי גם על הפצת תיעוד של הטבח שהתרחש ב-7 באוקטובר, ומוביל את מאמצי הטרור הפסיכולוגי של חמאס.

צה"ל והשב״כ הודיעו כי ימשיכו לפעול בעוצמה נגד ארגוני הטרור ברצועת עזה ולהסיר כל איום על אזרחי ישראל.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

0 תגובות

מתי יחסלו את חלאד משעל וחליל אל חי'ה שהם יותר בכירים ממנו???
שמיל
אסור להסתכל בפני אדם רשע. למה מציגים את תמונתו?
אברהם א.

