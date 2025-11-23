"היווה מוקד ידע מרכזי" חמאס הפרה את ההסכם: ישראל חיסלה דמות מפתח בתגובה להפרת הסכם הפסקת האש של חמאס, צה"ל ושב״כ מעדכנים לפני זמן קצר, כי חיסלו את ראש מחלקת האספקה והציוד במטה הייצור של ארגון הטרור חמאס (חדשות, ביטחון)