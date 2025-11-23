חמאס הפרה את ההסכם: ישראל חיסלה דמות מפתח

צה״ל ושב״כ, בהובלת פיקוד הדרום ובהכוונת אמ"ן ושב״כ תקפו אמש (מוצאי שבת) בכיר מאוד בארגון הטרור חמאס.
התקיפה בוצעה באמצעות חיל האוויר, והיא כוונה לעבר מחבלים מארגון הטרור חמאס ברחבי רצועת עזה, בעקבות הפרת הסכם הפסקת האש.
באחת התקיפות חוסל המחבל עלאא' חדידי אשר שימש כראש מחלקת האספקה והציוד במטה הייצור של ארגון הטרור חמאס.
חדידי, כך מציינים כוחות הביטחון, היווה מוקד ידע מרכזי בתחום האספקה והייצור של הארגון.
כמו כן שימש חדידי במהלך המלחמה כציר העברות אמצעי לחימה מהמטה של חמאס אל הגדודים והמפקדים בשטח עבור לחימה נגד כוחותינו.
מדובר צה"ל נמסר: "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".
