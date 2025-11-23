כיכר השבת
"היווה מוקד ידע מרכזי"

חמאס הפרה את ההסכם: ישראל חיסלה דמות מפתח

בתגובה להפרת הסכם הפסקת האש של חמאס, צה"ל ושב״כ מעדכנים לפני זמן קצר, כי חיסלו את ראש מחלקת האספקה והציוד במטה הייצור של ארגון הטרור חמאס (חדשות, ביטחון)

המחוסל בידי שב"כ וצה"ל (צילום: דובר צה"ל)

צה״ל ושב״כ, בהובלת פיקוד הדרום ובהכוונת אמ"ן ושב״כ תקפו אמש (מוצאי שבת) בכיר מאוד ב.

התקיפה בוצעה באמצעות חיל האוויר, והיא כוונה לעבר מחבלים מארגון הטרור חמאס ברחבי רצועת עזה, בעקבות הפרת הסכם הפסקת האש.

באחת התקיפות חוסל המחבל עלאא' חדידי אשר שימש כראש מחלקת האספקה והציוד במטה הייצור של ארגון הטרור חמאס.

חדידי, כך מציינים כוחות הביטחון, היווה מוקד ידע מרכזי בתחום האספקה והייצור של הארגון.

כמו כן שימש חדידי במהלך המלחמה כציר העברות אמצעי לחימה מהמטה של חמאס אל הגדודים והמפקדים בשטח עבור לחימה נגד כוחותינו.

מדובר נמסר: "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (91%)

לא (9%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר