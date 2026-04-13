צה"ל ושב"כ הודיעו הערב (שני) על חיסולה של חוליית מחבלים חמושים מארגון הטרור חמאס שהתקרבה לקו הצהוב ותכננה לבצע מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים במרכז רצועת עזה. המחבלים הותקפו בתקיפות מדויקות לאחר שהוגדרו כאיום ממשי על הכוחות.

בתוך כך התברר כי בתקיפה חוסל יוסף אבראהים מחמוד בשיתי, מחבל מארגון הטרור חמאס שהיה חלק מחוליית המחבלים ששיגרה טילי נ"ט לעבר מבנים בהם פעלו כוחותינו ולעבר צוות טנק שאבטח אותם. כתוצאה מפעילותו של המחבל בשיתי נהרגו 21 לוחמי צה"ל בקריסת המבנים.

מדובר בסגירת מעגל חשובה למול אחד ממתווי הטרור הקשים ביותר שבוצעו לעבר כוחות צה"ל במהלך המלחמה. התקיפה בוצעה במהלך השבוע באזור מרכז הרצועה, לאחר מעקב מודיעיני של שב"כ ופיקוד הדרום.

לצד חיסולו של בשיתי, הותקפו וחוסלו מחבלים נוספים מארגון הטרור חמאס, בהם מחבל נוח'בה, ראש חולייה וקצין במשטרת חמאס, ושלושה מחבלי חמאס נוספים. כל המחבלים שחוסלו היוו איום מיידי על כוחות צה"ל הפועלים ברצועה.

כזכור, בימים האחרונים דווח על חיסולם של מחבלי חמאס נוספים שהיו מעורבים באירועי השביעי באוקטובר. בין היתר חוסל עלי סאמי מוחמד שקרה, מפקד מחלקת נוח'בה שלקח חלק בחטיפת הירש גולדברג-פולין ז"ל, אלון אהל, אליה כהן ואור לוי מהמיגונית ברעים.

בנוסף, חוסלו מחמד מבחוח ומחמד פואד גאסר סייד, שלקחו חלק בהחזקתו של אבינתן אור בשבי חמאס. צה"ל חשף תיעוד של גאסר סייד כשהוא מחזיק את אבינתן אור בתוך מנהרת חמאס.

מהדוברות המשותפת של צה"ל ושב"כ נמסר כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי". יצוין כי התקיפות מתבצעות תוך נקיטת צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ומידע מודיעיני.

בשבועות האחרונים חיסלו צה"ל ושב"כ מספר בכירי חמאס שפעלו בניגוד להסכם לשיקום יכולות הארגון ברצועת עזה. בין היתר חוסל מחמד אבו שהלה, מפקד המודיעין הצבאי של חטיבת חאן יונס, שתכנן מתווי טרור לעבר כוחות צה"ל.