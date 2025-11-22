כיכר השבת
מסר לביירות

לבנון: חיל האוויר חיסל 13 מחבלים, כולל בכיר שאימן לפעולות נגד ישראל

התקיפה כוונה למתחם אימונים של חמאס בלב מחנה הפליטים בדרום לבנון. צה"ל מאשים: ארגוני הטרור משתמשים בתושבים כמגן אנושי, והמתקן מהווה הפרה להתחייבות לבנון לפַרֵז את המחנות (צבא וביטחון)

תיעוד של פעילות כוחות צה"ל במבצע ׳חיצי צפון׳ (צילום: דובר צה"ל)

פעולת סיכול ממוקדת מעבר לגבול: תקף מוקדם יותר השבוע מתחם אימונים של ארגון הטרור חמאס שהוקם בלב מחנה הפליטים עין אל-חילווה שבדרום . התקיפה, שמהווה הוכחה חותכת להתבססות חמאס בשטח לבנון, הביאה לחיסולם של 13 מחבלים.

המטרה המרכזית הייתה פגיעה בתשתיות ובכוח אדם שהופעל ישירות להוצאת פיגועים נגד ישראל:

בין המחבלים שחוסלו, זוהה המחבל ג'ואד צידאוי, אשר עסק באופן ישיר באימון מחבלים. מטרת האימונים הייתה הוצאת מתווי טרור משטח לבנון נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל.

השימוש הציני באוכלוסייה וההפרה הבינלאומית

התקיפה מעלה מחדש את שאלת ריבונות לבנון ואחריותה:

הפרת התחייבות: מדינת לבנון התחייבה בעבר לפרז את הפלגים החמושים במחנות הפליטים הפלסטיניים בשטחה.

מגן אנושי: צה"ל מדגיש כי ארגוני הטרור ממשיכים להשתמש באופן ציני באוכלוסייה ובתשתיות אזרחיות כמגן אנושי לצרכי טרור. הקמת מתקן אימונים בלב מחנה הפליטים היא הוכחה חותכת לניסיונות ההתבססות של חמאס בלבנון.

צה"ל הבהיר כי טרם התקיפה, ננקטו צעדים מחמירים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים. צעדים אלו כללו שימוש בחימוש מדויק, תצפיות מהאוויר ומידע מודיעיני איכותי.

צה"ל מסר כי ימשיך לפעול בעוצמה נגד התבססות ארגון הטרור חמאס בלבנון, ובכל מקום בו יפעלו מחבלי הארגון.

