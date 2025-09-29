היה מעורב בשחרור חטופים מכה לטרור: חוסל מוסא שלדאן, סגן מפקד גדוד זיתון בחמאס המחבל, מוסא שלדאן, שחוסל במרחב עזה, פיקד על הפשיטה בטבח 7 באוקטובר והיה אחראי על שחרור חטופים במהלך העסקה האחרונה. במהלך המלחמה הוציא לפועל פיגועי צליפה ונ"ט ממחסות הומניטריים