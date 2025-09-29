כיכר השבת
היה מעורב בשחרור חטופים

מכה לטרור: חוסל מוסא שלדאן, סגן מפקד גדוד זיתון בחמאס

המחבל, מוסא שלדאן, שחוסל במרחב עזה, פיקד על הפשיטה בטבח 7 באוקטובר והיה אחראי על שחרור חטופים במהלך העסקה האחרונה. במהלך המלחמה הוציא לפועל פיגועי צליפה ונ"ט ממחסות הומניטריים 

המחבל הבכיר שחוסל (צילום: צה"ל)

ושב"כ, בהובלת פיקוד הדרום ובאמצעות חיל האוויר, חיסלו בשבוע שעבר במרחב העיר עזה את המחבל מוסא שלדאן, שהיה סגן מפקד גדוד זיתון ב.

המחבל במצעדי ראווה בעבר (צילום: צה"ל)

שלדאן היה דמות בכירה ומרכזית בפעילות הטרור של חמאס, ובין תפקידיו ופעולותיו:

  • פיקוד על הפשיטה ב-7 באוקטובר: פיקד כמפקד פלוגה על הפשיטה לשטח ישראל בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר.טרור בלוני תבערה:
  • היה ממובילי הפרחת בלוני התבערה לעבר שטח מדינת ישראלחלק בפרשת החטופים: היה אחראי על שחרור חטופים בעיר עזה ולקח חלק במצעדי הראווה של חמאס במהלך שחרורם ב"עסקה האחרונה".
  • ניהול טרור בזמן המלחמה: בזמן ששהה במחסות הומניטריים, הוציא לפועל מתווי טרור רבים כגון צליפה, מטענים וטילי נ"ט נגד כוחות צה"ל שפעלו במרחב.תכנון לחימה: היה אחראי על תוכנית מתחמי הלחימה של חמאס בזיתון.
  • תפקידי עבר: שימש בעברו כאחראי המודיעין בגדוד וסגן מפקד פלוגה.

