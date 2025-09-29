מכה לטרור: חוסל מוסא שלדאן, סגן מפקד גדוד זיתון בחמאס

צה"ל ושב"כ, בהובלת פיקוד הדרום ובאמצעות חיל האוויר, חיסלו בשבוע שעבר במרחב העיר עזה את המחבל מוסא שלדאן, שהיה סגן מפקד גדוד זיתון בארגון הטרור חמאס.
שלדאן היה דמות בכירה ומרכזית בפעילות הטרור של חמאס, ובין תפקידיו ופעולותיו:
- פיקוד על הפשיטה ב-7 באוקטובר: פיקד כמפקד פלוגה על הפשיטה לשטח ישראל בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר.טרור בלוני תבערה:
- היה ממובילי הפרחת בלוני התבערה לעבר שטח מדינת ישראלחלק בפרשת החטופים: היה אחראי על שחרור חטופים בעיר עזה ולקח חלק במצעדי הראווה של חמאס במהלך שחרורם ב"עסקה האחרונה".
- ניהול טרור בזמן המלחמה: בזמן ששהה במחסות הומניטריים, הוציא לפועל מתווי טרור רבים כגון צליפה, מטענים וטילי נ"ט נגד כוחות צה"ל שפעלו במרחב.תכנון לחימה: היה אחראי על תוכנית מתחמי הלחימה של חמאס בזיתון.
- תפקידי עבר: שימש בעברו כאחראי המודיעין בגדוד וסגן מפקד פלוגה.
