הנתונים המלאים 

כישלון במספרים: כך נראה גיוס החרדים לצה"ל ב-2025

על פי הודעת צה"ל, כ-240 חרדים התגייסו עד כה, למסלולי הלוחמה החרדיים | יחידת נצח יהודה מובילה עם 80 מתגייסים חרדים, 'חשמונאים' רק במקום השני עם 54 מתגייסים בלבד | צה"ל: "במהלך השבועיים הקרובים יתקיימו גיוסי חרדים מאספים" (צבא)

מספר המתגייסים לצה"ל (צילום: דובר צה"ל )

ברקע משבר הגיוס המתחולל בארץ הקודש, מפרסם היום את מספר המתגייסים ללחימה במחזור ספטמבר, במגוון המסלולים הייעודיים לציבור החרדי לצה״ל.

על פי ההודעה, במסגרת יום הגיוס הראשון הצטרפו לצה"ל 240 בני הציבור החרדי לשירות במסלולים החרדיים. בנוסף נאמר כי "החיילים החדשים שובצו במגוון מסלולים ויחידות, המאפשרים להם לשרת שירות משמעותי תוך שמירה מלאה על אורח חייהם החרדי".

נתוני הגיוס נכון ל-02.09.25
- מסלולי לחימה (חרב) : 198.
- מסלולים תומכי לחימה (מגן): 42.
פירוט הנתונים למסלולי הלחימה נכון ל-02.09.25
- נצח יהודה: 80 לוחמים.
- חטיבת החשמונאים: 54 לוחמים.
- ⁠פלוגת תומר בחטיבת גבעתי: 13 לוחמים.
- ⁠פלוגת חץ בחטיבת הצנחנים: 22 לוחמים.
- ⁠יחידת מגן הנגב בחיל האוויר: 5 לוחמים.
- ⁠יחידת מג״ב: 24 לוחמים.

בהמשך ההודעה נכתב כי "צה״ל ימשיך לפעול להרחבת גיוס בני הציבור החרדי, תוך הקפדה על שמירת אורח חייהם לאורך כל תקופת השירות והתאמת תנאי השירות לצורכיהם".

בסיומה נאמר כי "במהלך השבועיים הקרובים יתקיימו גיוסי חרדים מאספים, בדגש על מסלולי הלחימה הרלוונטיים, והמספרים צפויים להתעדכן בהתאם".

