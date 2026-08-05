כיכר השבת
מצ"ח פתחה בחקירה

חייל חרדי נפצע קשה מירי בבסיס חטיבת חשמונאים | החשד: משחק מסוכן בנשק

חייל מחטיבת החשמונאים נפצע קשה אמש מירי בבקעת הירדן • החשד: שלושה חיילים שיחקו בנשק והתחרו מי דורך מהר יותר | המשטרה הצבאית פתחה בחקירה (צבא וביטחון)

לוחמי חטיבת חשמונאים בפעילות (צילום: דובר צה"ל)

חייל מחטיבת החשמונאים נפצע אמש (שלישי) באורח קשה כתוצאה מירי במהלך משחק בנשק בבסיס החטיבה בבקעת הירדן. החייל פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה.

מדובר באירוע חמור שמעלה שאלות קשות על משמעת ובטיחות בבסיסי . על פי החשד הראשוני, שלושה חיילים מהחטיבה החרדית שיחקו בנשק והתחרו ביניהם מי מצליח לדרוך את הנשק מהר יותר.

כך התרחש האירוע המזעזע

מתחקיר ראשוני של צה"ל עולה כי אחד החיילים הכניס מחסנית לנשק, המשיך במשחק המסוכן, פתח נצרה ולחץ על ההדק. הקליע פגע בחייל שנפצע באורח קשה ופונה במהירות לטיפול רפואי.

דובר צה"ל מסר הודעה רשמית: "בעקבות המקרה נפתחה חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת, עם סיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית".

האירוע בחטיבת החשמונאים מצטרף למספר תקריות ירי חמורות בחודשים האחרונים. רק לפני כשבועיים, צעיר כבן 18 נפצע קשה במושב עזריקם לאחר שחברו החייל שיחק בנשק ופלט כדור שפגע בו.

צה"לחרדיםגיוס חרדיםחשמונאיםפליטת כדוריוסי סרגובסקי

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר