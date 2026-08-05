חייל מחטיבת החשמונאים נפצע אמש (שלישי) באורח קשה כתוצאה מירי במהלך משחק בנשק בבסיס החטיבה בבקעת הירדן. החייל פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה.

מדובר באירוע חמור שמעלה שאלות קשות על משמעת ובטיחות בבסיסי צה"ל. על פי החשד הראשוני, שלושה חיילים מהחטיבה החרדית שיחקו בנשק והתחרו ביניהם מי מצליח לדרוך את הנשק מהר יותר.

כך התרחש האירוע המזעזע

מתחקיר ראשוני של צה"ל עולה כי אחד החיילים הכניס מחסנית לנשק, המשיך במשחק המסוכן, פתח נצרה ולחץ על ההדק. הקליע פגע בחייל שנפצע באורח קשה ופונה במהירות לטיפול רפואי.

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דובר צה"ל מסר הודעה רשמית: "בעקבות המקרה נפתחה חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת, עם סיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית".

האירוע בחטיבת החשמונאים מצטרף למספר תקריות ירי חמורות בחודשים האחרונים. רק לפני כשבועיים, צעיר כבן 18 נפצע קשה במושב עזריקם לאחר שחברו החייל שיחק בנשק ופלט כדור שפגע בו.