כיכר השבת
תיעוד מהמעצרים

חברון: כוחות הביטחון חשפו שתי מחרטות שישמשו לייצור אמצעי לחימה

צה"ל והמשטרה איתרו מחרטות נשקים ועצרו חשודים מרכזיים בהסתה לטרור בחברון ובדורא | תיעוד מהמחרטות שנתפסו (חדשות)

המעצרים הלילה (צילום: דובורת המשטרה)

כוחות צה״ל בשיתוף שוטרי היס"מ ויל"פ מרחב יהודה פעלו אמש (שני) בפעילות ממוקדת בעיר חברון למעצר חשודים וסיכול בעקבות הכוונה מודיעינית של פיקוד המרכז ומחוז ש״י.

במהלך המבצע, איתרו הכוחות שתי מחרטות שישמשו לייצור אמצעי לחימה. כמו כן, בכפר דורא נעצרו שני חשודים מרכזיים בהסתה לטרור ברשתות החברתיות, אשר עודדו ביצוע פיגועים נגד אזרחים ישראלים.

המחרטות שנתפסו (צילום: דוברות המשטרה)

במערכת הביטחון הוסיפו כי כחלק מהמעצרים, נתפסו טלפונים ניידים ששימשו את החשודים לפרסום התכנים המסיתים.

"החשודים הועברו לחקירה בתחנת חברון במרחב יהודה במחוז ש"י", נמסר.

