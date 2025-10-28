כוחות צה״ל בשיתוף שוטרי היס"מ ויל"פ מרחב יהודה פעלו אמש (שני) בפעילות ממוקדת בעיר חברון למעצר חשודים וסיכול טרור בעקבות הכוונה מודיעינית של פיקוד המרכז ומחוז ש״י.

במהלך המבצע, איתרו הכוחות שתי מחרטות שישמשו לייצור אמצעי לחימה. כמו כן, בכפר דורא נעצרו שני חשודים מרכזיים בהסתה לטרור ברשתות החברתיות, אשר עודדו ביצוע פיגועים נגד אזרחים ישראלים.