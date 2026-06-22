העבודות להקמת המכשול הביטחוני בגבול המזרחי ( צילום: אגף דוברות וקשרי ציבור במשרד הביטחון )

בתגובה חריפה לאזהרות שהושמעו לאחרונה על ידי בכירים במערכת הביטחון, מסר כעת (שני) ראש המועצה האזורית חבל אילות, חנן גינת, כי האמירות אינן מפתיעות את תושבי האזור.

"האמירות של ראש השב"כ, כמו גם דבריו של מנכ"ל משרד הביטחון בשבוע שעבר, אינם מפתיעים אותנו והם דומים לדברים שאנחנו מתריעים בפניהם מאז שבעה באוקטובר", הבהיר גינת. דבריו של ראש המועצה מגיעים בעקבות אזהרות חמורות שהשמיע ראש השב"כ דוד זיני בדיונים סגורים, לפיהן העיר אילת עלולה להיות יעד למתקפה חמורה. זיני הורה לבכירים בארגון להעמיד את העיר בראש סדר העדיפויות הביטחוני, תוך התמקדות בחשש מפני חדירה מגבול ירדן.

האלוף דוד זיני ( צילום: Arie Leib Abrams/Flash90 )

"הגבול הרגיש ביותר במדינה"

ראש המועצה הדגיש את החומרה הביטחונית הקיימת כבר כיום באזור. "ברור לנו שמרחב הגבול המזרחי הוא הרגיש ביותר במדינה נכון להיום", ציין גינת. "כבר היום הגבול עם ירדן בערבה הדרומית משמש ציר להברחות פליליות בלתי פוסקות של אמל"ח, של סמים ושל שב"חים".

החשש המרכזי שמעלה ראש המועצה הוא מהפיכת הציר הפלילי לציר טרור. "החשש שלנו שהציר הפלילי יהפוך לציר שדרכו חוליות טרור ינסו לחדור לישראל ולפגוע ביישובינו", הזהיר. דבריו מהדהדים את המקרים האחרונים של ניסיונות גיוס אזרחים ישראלים על ידי גורמי טרור ומודיעין עוינים.

זיני לצד ראש המוסד היוצא ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

שיתוף פעולה עם כוחות הביטחון

גינת הדגיש את שיתוף הפעולה ההדוק עם כוחות הביטחון הפועלים באזור. "אנחנו בשיתוף פעולה מלא והדוק עם היחידות המרחביות הפועלות בגזרתנו ומודים ללוחמות והלוחמים השומרים עלינו", מסר.

עם זאת, הוא הפנה קריאה דחופה למדינת ישראל להגביר את המאמצים הביטחוניים באזור. "אנחנו קוראים למדינת ישראל להסיט משאבים לגבול המזרחי בערבה הדרומית, לחזק את מחלקות ההגנה ביישובים ולהבין את האתגר הביטחוני הגדול שבפנינו", הבהיר ראש המועצה.

דבריו של גינת מצטרפים לקולות מתגברים במערכת הביטחון המזהירים מפני האיום הגובר על אזור אילת והערבה הדרומית, ומדגישים את הצורך בהיערכות מוגברת מול האתגרים הביטחוניים המשתנים.