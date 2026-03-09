כיכר השבת
אחרי ההצלחות היום?

לקראת יממה דרמטית | "חיזבאללה רוצה הישגים ויגביר את הירי"; ישראל רוצה להגדיל את איזור החיץ

כאב הראש מכיוון לבנון: חיזבאללה, כך מעריכים במערכת הביטחון יגביר בימים הקרובים את קצב הירי לעבר ישראל כדי לרשום הישגים | בישראל רוצים להגדיל את איזור החיץ עם לבנון (חדשות מלחמה)

5תגובות
פעילות כוחות חטיבה 300 במרחב דרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)

ארגון הטרור שהצטרף לאיראן נגד ישראל ב, מעוניין לרשום הישגים והוא צפוי להגדיל בימים הקרובים את קצב הירי לעבר ישראל.

חיזבאללה רשם הערב (שני) "הישגים", כאשר הטילים ששיגר למרכז פגעו בתחנת לווינים סמוך לבית שמש ובעיר רמלה.

במערכת הביטחון סבורים, כי חיזבאללה רק יגביר את קצב הירי, בדיון שהתקיים הערב עם ראש הממשלה ושר הביטחון הם הבהירו, כי הארגון מנסה לייצר יותר הישגים.

על פי הדיווח בחדשות 12, בדיון נאמר לראש הממשלה, כי חיזבאללה ישגר בקצב מוגבר טילים לעבר העורף הישראלי ולעבר מתקנים משמעותיים בישראל.

בתוך כך, בכאן חדשות דווח הערב, כי הצבא רוצה להגדיל את איזור החיץ בדרום מעבר למה שקיים היום.

בדיונים מול הממשל האמריקני הנושא עלה וכן ראש הממשלה ושר הביטחון דנו בכך הערב בהתייעצות הביטחונית, לדיון זומן גם השר לשעבר רון דרמר, שמאז שפרש מתפקידו כשר לא משמש בתפקיד רשמי, אך בשל המלחמה הוא 'גויס' חזרה לשולחן הדיונים.

0 תגובות

5
חיזבאללה מנסה להראות הישגים בכל ירי אסור לתת להם לנצח חיילי צה"ל עומדים מוכנים להרחיב את החיץ ולפעול בעוצמה בכל רגע כל עיכוב מסכן את התושבים ומחזק את האויב חובה לפעול עכשיו, חזק וברור למנוע הישגים לחיזבאללה ולהחזיר את הסדר לעורף
רותם
4
מבצע נחוש נגד ראשי הטרור הדרך היחידה להגן על מדינת ישראל
בנימין
3
זה הזמן להראות שכל איום נענה בכוח מלא
גבאי
2
לחסל כל מנהיג טרור שמסכן חיי אדם להשמיד כל בסיס ומערך ירי למחוק כל עקבות של מתקפות ופעולות טרור להפוך כל מערך פיקוד לאפר מוחלט למחוק מחסני תחמושת ומקלטים לרסן כל ראשי החזיתות ולהבטיח שכל האיום מכל הארגונים בכל המקומות בהם האויב פועל עזה לבנון ומרכזי איראן יוסר לחלוטין עד שלא יישאר זכר
איתן
1
אני אמא לשני ילדים בראשון לציון הלב שלנו איתכם תודה לצה"ל על הנחישות להפסיק את ראשי הטרור עכשיו
דנה

