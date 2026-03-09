ארגון הטרור חיזבאללה שהצטרף לאיראן נגד ישראל במבצע שאגת הארי, מעוניין לרשום הישגים והוא צפוי להגדיל בימים הקרובים את קצב הירי לעבר ישראל.

חיזבאללה רשם הערב (שני) "הישגים", כאשר הטילים ששיגר למרכז פגעו בתחנת לווינים סמוך לבית שמש ובעיר רמלה.

במערכת הביטחון סבורים, כי חיזבאללה רק יגביר את קצב הירי, בדיון שהתקיים הערב עם ראש הממשלה ושר הביטחון הם הבהירו, כי הארגון מנסה לייצר יותר הישגים.

על פי הדיווח בחדשות 12, בדיון נאמר לראש הממשלה, כי חיזבאללה ישגר בקצב מוגבר טילים לעבר העורף הישראלי ולעבר מתקנים משמעותיים בישראל.

בתוך כך, בכאן חדשות דווח הערב, כי הצבא רוצה להגדיל את איזור החיץ בדרום לבנון מעבר למה שקיים היום.

בדיונים מול הממשל האמריקני הנושא עלה וכן ראש הממשלה ושר הביטחון דנו בכך הערב בהתייעצות הביטחונית, לדיון זומן גם השר לשעבר רון דרמר, שמאז שפרש מתפקידו כשר לא משמש בתפקיד רשמי, אך בשל המלחמה הוא 'גויס' חזרה לשולחן הדיונים.