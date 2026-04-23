חיזבאללה הפר שוב את הפסקת האש - בפעם השישית: ירה לעבר כוחות צה"ל - המטרה יורטה

דובר צה"ל: מיירט שוגר לעבר מטרה אווירית חשודה בדרום לבנון • המטרה לא חצתה לשטח ישראל | הפרה נוספת של הסכם הפסקת האש (צבא וביטחון)

ארגון הטרור חיזבאללה המשיך הבוקר (חמישי) בהפרת הסכם הפסקת האש, כאשר דובר עדכן לפני זמן קצר על שיגור מטרה אווירית חשודה לעבר כוחות הצבא הפועלים בדרום . מדובר בפעם השישית ש הפר את הסכם הפסקת האש מאז שנכנס לתוקפו.

על פי הנמסר מצה"ל, מיירט שוגר לעבר המטרה האווירית החשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות הצבא בדרום לבנון. תוצאות היירוט נבדקות כעת על ידי הגורמים המקצועיים.

בצבא הבהירו כי המטרה לא חצתה לעבר שטח מדינת ישראל. על פי מדיניות צה"ל, לא הופעלו התרעות לאזרחים במרחב הצפון במהלך האירוע.

פעילות מבצעית נמשכת בדרום לבנון

האירוע מצטרף לשורה של הפרות שמבצע ארגון הטרור חיזבאללה מאז כניסת הסכם הפסקת האש לתוקף. רק אתמול דיווח צה"ל על מעצר מחבל מיחידת כוח רדואן על ידי לוחמי חטיבת החשמונאים, שתכנן לבצע פיגוע נגד כוחות צה"ל.

כוחות צה"ל ממשיכים בפעילות מבצעית אינטנסיבית בדרום לבנון, במטרה לאתר ולהשמיד תשתיות טרור ולהסיר איומים על יישובי הצפון. כידוע, הכוחות פועלים באופן שוטף דרומית לקו ההגנה הקדמי, תוך מניעת ניסיונות של ארגון הטרור לחדש את אחיזתו באזור.

מבצעים נרחבים להשמדת תשתיות

במקביל להפרות המתמשכות, כוחות צה"ל ממשיכים בפעילות להשמדת תשתיות הטרור של חיזבאללה. רק לפני מספר ימים חשף צה"ל פרטים על מבצע מתקדם שבוצע בעומק 12 קילומטרים בשטח הלבנוני, במהלכו חוסלו יותר מ-20 מחבלים ותוקפו למעלה מ-70 מטרות טרור.

דובר צה"ל מסר כי "צה"ל ימשיך לפעול להגנת מרחב קו ההגנה הקדמי ולהסיר איומים על אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל". הצהרה זו מגיעה על רקע המשך ההפרות של ארגון הטרור חיזבאללה את הסכם הפסקת האש.

