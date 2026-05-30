לאחר תקופה של שקט יחסי בגזרות העורף, השבת האחרונה הביאה עמה הסלמה משמעותית מצד ארגון הטרור חיזבאללה: רצף האירועים החל כבר במהלך ליל שבת, עם ירי של למעלה מעשר רקטות מלבנון, כאשר אחת מהן פגעה ישירות במרכז מסחרי בקריית שמונה, ורקטה נוספת שוגרה לאזור מירון.

המתיחות הגיעה לשיאה בשעות אחר הצהריים של יום שבת, כאשר אזעקות החלו להישמע בזה אחר זה בערים מרכזיות בצפון - חלקן תחת התרעה - לאחר תקופה ממושכת שבה העיר לא חוותה ירי.

סמוך לשעה 16:20 נשמעו אזעקות בצפת וביישובים הסמוכים, הפעם הראשונה מאז אמצע חודש אפריל האחרון. דקות לאחר מכן הופעלו התרעות בנהריה, בפעם הראשונה מזה שלושה שבועות, כשהתושבים מתעדים נפילות בלב ים ובריחה המונית של מתרחצים מהחופים למרחבים מוגנים.

זמן קצר לאחר מכן, חודש הירי גם לעבר כרמיאל, לראשונה מזה למעלה מחודש ימים. מדובר צה"ל נמסר כי רוב השיגורים יורטו או נפלו בשטחים פתוחים, כאשר המערכת ממשיכה לפעול תחת הערכת מצב מתמדת וקוראת לציבור להישמע להנחיות פיקוד העורף, שכרגע נותרו ללא שינוי.

במקביל לירי, הלחימה בתוך שטח לבנון נמשכת בעצימות גבוהה. לפי הדיווח ב-Ynet, מקורות צבאיים בלבנון דיווחו על עימותים עזים בין כוחות צה"ל למחבלי חיזבאללה באזור הבופור, סמוך למבצר הצלבני ההיסטורי, שם צה"ל מרכז אש ארטילרית ותקיפות אוויר. זאת לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר אמש כי כוחות צה"ל חצו את נהר הליטני ועלו לשטחים השולטים, במטרה לפעול בכל רוחב החזית נגד הארגון. שר הביטחון ישראל כ"ץ חיזק את הדברים וציין כי חיזבאללה מוחלש ומוכה, בעוד צה"ל ממשיך להשמיד תשתיות טרור, בהן מפקדות ארטילריה של הארגון שנתקפו לאחרונה.

מנגד, ראש ממשלת לבנון התייחס למצב והגדיר את הפעילות הישראלית כ"הסלמה מסוכנת וחסרת תקדים", תוך שהוא מאשים את ישראל בהרס נרחב. עם זאת, הוא הדגיש כי ממשלת לבנון אינה מעוניינת בהידרדרות למלחמה כוללת וממשיכה לראות במשא ומתן את הדרך הנכונה ביותר להשגת הפסקת אש, נסיגת כוחות ישראליים ושיקום האזור, תוך הדגשה שההחלטות על מלחמה ושלום צריכות להישאר בידי מדינת לבנון בלבד.