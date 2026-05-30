כיכר השבת
דקות בלתי פוסקות של אזעקות

שבת של אש: חיזבאללה מחדש את הירי לערים המרכזיות בצפון, צה"ל מעמיק את הפעילות בלבנון

הסלמה משמעותית בצפון: לאחר לילה של ירי לעבר קריית שמונה ומירון, חיזבאללה הרחיב היום את טווח הירי והפעיל אזעקות בנהריה, צפת וכרמיאל | בתיעודים מנהריה נראו נפילות בים ובריחת מתרחצים מבוהלים. במקביל, כוחות צה"ל מעמיקים את הפעילות בדרום לבנון באזור הבופור, בזמן שראש ממשלת לבנון מגדיר את המצב כ"הסלמה חסרת תקדים" (אקטואליה, ביטחון)

5תגובות
שיגור מיירט טמיר (צילום: משרד הביטחון |חשבון רשמי באנגלית)

לאחר תקופה של שקט יחסי בגזרות העורף, השבת האחרונה הביאה עמה הסלמה משמעותית מצד ארגון הטרור : רצף האירועים החל כבר במהלך ליל שבת, עם ירי של למעלה מעשר רקטות מ, כאשר אחת מהן פגעה ישירות במרכז מסחרי בקריית שמונה, ורקטה נוספת שוגרה לאזור מירון.

המתיחות הגיעה לשיאה בשעות אחר הצהריים של יום שבת, כאשר אזעקות החלו להישמע בזה אחר זה בערים מרכזיות בצפון - חלקן תחת התרעה - לאחר תקופה ממושכת שבה העיר לא חוותה ירי.

סמוך לשעה 16:20 נשמעו אזעקות בצפת וביישובים הסמוכים, הפעם הראשונה מאז אמצע חודש אפריל האחרון. דקות לאחר מכן הופעלו התרעות בנהריה, בפעם הראשונה מזה שלושה שבועות, כשהתושבים מתעדים נפילות בלב ים ובריחה המונית של מתרחצים מהחופים למרחבים מוגנים.

זמן קצר לאחר מכן, חודש הירי גם לעבר כרמיאל, לראשונה מזה למעלה מחודש ימים. מדובר נמסר כי רוב השיגורים יורטו או נפלו בשטחים פתוחים, כאשר המערכת ממשיכה לפעול תחת הערכת מצב מתמדת וקוראת לציבור להישמע להנחיות פיקוד העורף, שכרגע נותרו ללא שינוי.

במקביל לירי, הלחימה בתוך שטח לבנון נמשכת בעצימות גבוהה. לפי הדיווח ב-Ynet, מקורות צבאיים בלבנון דיווחו על עימותים עזים בין כוחות צה"ל למחבלי חיזבאללה באזור הבופור, סמוך למבצר הצלבני ההיסטורי, שם צה"ל מרכז אש ארטילרית ותקיפות אוויר. זאת לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר אמש כי כוחות צה"ל חצו את נהר הליטני ועלו לשטחים השולטים, במטרה לפעול בכל רוחב החזית נגד הארגון. שר הביטחון ישראל כ"ץ חיזק את הדברים וציין כי חיזבאללה מוחלש ומוכה, בעוד צה"ל ממשיך להשמיד תשתיות טרור, בהן מפקדות ארטילריה של הארגון שנתקפו לאחרונה.

מנגד, ראש ממשלת לבנון התייחס למצב והגדיר את הפעילות הישראלית כ"הסלמה מסוכנת וחסרת תקדים", תוך שהוא מאשים את ישראל בהרס נרחב. עם זאת, הוא הדגיש כי ממשלת לבנון אינה מעוניינת בהידרדרות למלחמה כוללת וממשיכה לראות במשא ומתן את הדרך הנכונה ביותר להשגת הפסקת אש, נסיגת כוחות ישראליים ושיקום האזור, תוך הדגשה שההחלטות על מלחמה ושלום צריכות להישאר בידי מדינת לבנון בלבד.

צה"לחיזבאללהלבנון

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

5
חציית הליטני היא שלב טקטי מתבקש אך כדי להשיג הכרעה אסטרטגית מול ציר הרשע המערכה באזור הבופור חייבת להפוך למלכודת אש יש להשמיד את מרכזי הכובד השלטוניים של חיזבאללה לפגוע במערכי הפיקוד והשליטה האסטרטגיים בביירות ולאפשר לכוחות השטח חופש פעולה מוחלט לטיהור קינטי מלא
הורוביץ
4
מתי מתחילים להוריד ביניינים בביירות ובדאחייה??
דוד
3
דם חיילי צה"ל ותושבי הצפון לא הפקר אי אפשר כל פעם להשתמש בהם כבשר תותחים רק בגלל ההזיות של המגולמן טראמפ
קורנבליט
2
תומך חזק של נתניהו לא מכיר מפלגה אחרת , אבל מאוכזב מחוסר התגובה בלבנון ! בירות צור צידון צריכות להפוך לעפר ואפר
הרוש
1
ירי על ערי המרכז בצפון מוכיח שחיזבאללה מבין רק שפה אחת והיא עוצמה ברוטאלית אדמה חרוכה והרס טוטאלי המפקדות ותשתיות הארטילריה שלהם בדרום לבנון צריכות להיקבר תחת מאות טונות של פצצות של חיל האוויר שום משא ומתן לא יביא שקט רק מכה אנושה וסופנית שתזעזע את לבנון כולה ותחזיר את ההרתעה
וולף

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר