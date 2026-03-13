כיכר השבת
במספר מרחבים במקביל

תקיפת מקורות המימון של חיזבאללה; הושמדו נכסים של 'אלקרצ' אלחסן'

גלי התקיפות בוצעו בביירות, בבקעא ובדרום לבנון; בצה״ל אומרים כי הותקפו נכסים כלכליים של הארגון וכעשרה מחסני אמצעי לחימה ששימשו לשיגורים לעבר ישראל (חדשות)

(צילום: דובר צה"ל)

צה״ל השלים אתמול עשרות גלי תקיפות נגד תשתיות של ארגון הטרור במספר מוקדים ב, בהם ביירות, אזור הבקעא ומרחבים שונים בדרום המדינה.

על פי הודעת דובר צה״ל, בביירות הותקפו נכסים נוספים של אגודת "אלקרצ׳ אלחסן" – גוף פיננסי המזוהה עם חיזבאללה – לצד נכסים כלכליים משמעותיים נוספים של הארגון.

בצה״ל ציינו כי התקיפות נועדו להעמיק את הפגיעה במקורות המימון של חיזבאללה, שלדבריהם עושה שימוש בכספי אזרחים כדי לספק שירותים פיננסיים לפעילות הארגון ולקדם פעולות טרור.

לדברי צה״ל, התקיפות האחרונות נגד האגודה מצטרפות לרצף תקיפות שבוצעו נגדה בתקופה האחרונה, וכבר הביאו לעצירת פעילותה ולפגיעה משמעותית ביכולת ההתעצמות של הארגון.

| צילום: צילום: דובר צה"ל
(צילום: דובר צה"ל)

במקביל תקפו מטוסי חיל האוויר כעשרה מחסני אמצעי לחימה של חיזבאללה באזור הבקעא ובמרחבים נוספים בדרום לבנון. חלק מהמחסנים שהותקפו ממוקמים באזור שבין נהרות הליטני והזהרני – אזור שממנו בוצעו שיגורים לעבר ישראל מוקדם יותר השבוע.

בצה״ל ציינו כי לפני ביצוע התקיפות ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים, בהם מתן אזהרות מוקדמות, שימוש בחימוש מדויק ותצפיות אוויריות.

דובר צה״ל הדגיש כי ימשיך לפעול נגד חיזבאללה, שלדבריו הצטרף למערכה ופועל בחסות המשטר האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל.

