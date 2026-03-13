צה״ל השלים אתמול עשרות גלי תקיפות נגד תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מוקדים בלבנון, בהם ביירות, אזור הבקעא ומרחבים שונים בדרום המדינה.

על פי הודעת דובר צה״ל, בביירות הותקפו נכסים נוספים של אגודת "אלקרצ׳ אלחסן" – גוף פיננסי המזוהה עם חיזבאללה – לצד נכסים כלכליים משמעותיים נוספים של הארגון.

בצה״ל ציינו כי התקיפות נועדו להעמיק את הפגיעה במקורות המימון של חיזבאללה, שלדבריהם עושה שימוש בכספי אזרחים כדי לספק שירותים פיננסיים לפעילות הארגון ולקדם פעולות טרור.

לדברי צה״ל, התקיפות האחרונות נגד האגודה מצטרפות לרצף תקיפות שבוצעו נגדה בתקופה האחרונה, וכבר הביאו לעצירת פעילותה ולפגיעה משמעותית ביכולת ההתעצמות של הארגון.