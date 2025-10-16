עוד מכה לחיזבאללה: צה"ל תקף מתקני שיקום וטרור מוסווים בלבנון

לפני זמן קצר תקפו מטוסי קרב של חיל האוויר, בהובלת פיקוד הצפון, תשתיות טרור של ארגון חיזבאללה בדרום לבנון. על פי הודעת דובר צה"ל, המטרות שהותקפו שימשו את הארגון לשיקום פעילותו ולבנייה מחדש של נכסי טרור שנפגעו במלחמת "חרבות ברזל" ובמהלך מבצע "חיצי הצפון".

בין המטרות שהותקפו – מחצבה במרחב מזרעת סיני, שבה ייצר חיזבאללה בטון ששימש לבנייה מחדש של מוצבים ותשתיות טרור. בצה"ל ציינו כי פעילות זו בוצעה תחת כסות אזרחית, במטרה להסתיר את מאמצי השיקום של הארגון.

בנוסף, הותקפה מטרה נוספת ששימשה את ארגון "ירוק ללא גבולות" – גוף הפועל, לכאורה, למען איכות הסביבה, אך למעשה משמש חזית אזרחית להסוואת נוכחות חיזבאללה לאורך הגבול.

צה"ל הדגיש כי פעילות זו של חיזבאללה מהווה הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון, וכי צה"ל "ימשיך לפעול נגד כל ניסיון לשקם תשתיות טרור או להציב איום חדש במרחב הגבול".