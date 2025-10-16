כיכר השבת
עוד מכה לחיזבאללה: צה"ל תקף מתקני שיקום וטרור מוסווים בלבנון

מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו מחצבה בה יוצר בטון לשיקום יעדים שהופצצו בעבר • הותקפו גם אתרים בהם פעל ארגון "ירוק ללא גבולות" ששימש כסות לפעילות טרור • צה"ל: "חיזבאללה מפר את ההבנות ופועל תחת מסווה אזרחי" (צבא)

לפני זמן קצר תקפו מטוסי קרב של חיל האוויר, בהובלת פיקוד הצפון, תשתיות טרור של ארגון חיזבאללה בדרום לבנון. על פי הודעת דובר , המטרות שהותקפו שימשו את הארגון לשיקום פעילותו ולבנייה מחדש של נכסי שנפגעו במלחמת "חרבות ברזל" ובמהלך מבצע "חיצי הצפון".

בין המטרות שהותקפו – מחצבה במרחב מזרעת סיני, שבה ייצר בטון ששימש לבנייה מחדש של מוצבים ותשתיות טרור. בצה"ל ציינו כי פעילות זו בוצעה תחת כסות אזרחית, במטרה להסתיר את מאמצי השיקום של הארגון.

בנוסף, הותקפה מטרה נוספת ששימשה את ארגון "ירוק ללא גבולות" – גוף הפועל, לכאורה, למען איכות הסביבה, אך למעשה משמש חזית אזרחית להסוואת נוכחות חיזבאללה לאורך הגבול.

צה"ל הדגיש כי פעילות זו של חיזבאללה מהווה הפרה של ההבנות בין ישראל ל, וכי צה"ל "ימשיך לפעול נגד כל ניסיון לשקם תשתיות טרור או להציב איום חדש במרחב הגבול".

