מכה כפולה לטרור: כך 2 מחבלי חיזבאללה חוסלו בלבנון

היום (רביעי), בתוך פרק זמן קצר של שעות, צה"ל פעל במקביל בשני מוקדים בדרום לבנון, וחיסל שני מחבלים פעילים.

כלי טיס של חיל האוויר תקף את עבד אלמנעם מוסא סוידאן בכפר יאטר, במסגרת מבצע בהכוונת אוגדה 91. המחבל שימש כנציג המקומי של חיזבאללה, וקשר בין הארגון לבין תושבי הכפר בנושאים כלכליים וצבאיים.

במקביל, בהכוונת אוגדה 210, חוסל פעיל של ארגון 'הפלוגות הלבנוניות', הפועל בלב ארגון הטרור חיזבאללה, בכפר שבעא.

לפי גורמים צבאיים, פעילותם של המחבלים הפרה את ההבנות בין ישראל ללבנון, וכל פעולה כזו נחשבת לאיום ישיר על ביטחון המדינה.

עבד אלמנעם מוסא סוידאן היה אחראי בין היתר על השתלטות על נכסים פרטיים לצרכי טרור – השכרת בתים לאחסון אמצעי לחימה ומעקב אחרי פעילות ישראלית בדרום לבנון. המבצע נגדו מדגיש את מדיניות הצה"ל למנוע התבססות ארגוני טרור סמוך לגבול.

כמו כן, חיסול פעיל 'הפלוגות הלבנוניות' נועד לקטוע את שרשרת הפעילות הטרוריסטית של חיזבאללה בדרום המדינה השכנה, ולמנוע שימוש בכפרים קטנים כמרחבי פעולה לירי רקטות או טרור קרקעי.

לפי הצבא, צה"ל ימשיך לפעול נגד כל איום שיכול לסכן את ביטחון ישראל – כולל פעולות מיידיות, מדויקות וממוקדות נגד מחבלים פעילים או מובילי ארגוני טרור.

גורמים ביטחוניים מציינים כי המבצעים מדגישים את המסר: ישראל לא תאפשר התבססות טרור ליד גבולותיה, וכל ניסיון להפר את ההבנות בין ישראל ללבנון ייענה במידיות.