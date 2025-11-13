זירת תקיפה ישראלית בדרום לבנון ( צילום: מהרשתות הערביות )

ארגון חיזבאללה אימץ לאחרונה שיטה חדשה וחמקמקה להעברת כספים מחו"ל, במטרה לתמוך במנגנון הצבאי שלו על רקע המשבר הפיננסי הפנימי והלחצים הבינלאומיים המופעלים עליו. מקורות ביטחוניים לבנוניים חשפו כי הארגון מבריח מזומנים באמצעות חבילות של בגדים ומוצרי קוסמטיקה, הנשלחות דרך זרועותיו הכלכליות במספר מדינות. המטרה העיקרית של המהלך היא לפתור את המשבר בתשלום משכורות לפעיליו.

חברות פיקטיביות ופקידי מכס סוררים על פי המידע שהגיע ל"ארם ניוז" האמירתי, החבילות מיועדות לחברות יבוא זמניות – שלעיתים הן פיקטיביות לחלוטין – ומגיעות דרך נמל התעופה רפיק חרירי או נמל ביירות. ההברחה מתאפשרת בסיועם הממוקד של פקידי מכס המזוהים עם חיזבאללה, המאפשרים את מעבר החבילות במועדים ספציפיים. שיטה זו נחשבת למהירה וקשה יותר למעקב מאשר הסתמכות על חברות להעברת כספים, אשר היו נתונות למעקב ורדיפה הדוקים. המקורות מציינים כי על אף ששירותי הביטחון הלבנוניים אינם נשלטים לחלוטין על ידי חיזבאללה, ישנם גורמים בתוך המערכת המסייעים באופן פעיל להעברת החבילות.

התרגיל הנרחב בגבול הצפון ( צילום: דובר צה"ל )

שיטת טראמפ נגד מימון הטרור

ברקע הדברים, משלחת אמריקאית שביקרה לאחרונה בביירות פעלה להפעלת לחץ מדיני לצמצום מימונו של חיזבאללה, אם כי לא לחסימתו המוחלטת. עימאד שדיאק, חוקר ביחסים בינלאומיים ומומחה לענייני לבנון, ציין כי המשלחת הורכבה מ"נצים" מממשל דונלד טראמפ, אשר התמקדו במאבק בהשפעה האיראנית על האזור.

שדיאק חשף כי המימון האיראני לחיזבאללה הגיע לכמיליארד דולר לאחר "המלחמה הישראלית". לטענתו, המשלחת האמריקאית התמקדה בכשלים בפיקוח על המתקנים הציבוריים שבשליטת הממשלה – נמלי הים והאוויר והגבולות – ולא במגזר הבנקאי הלבנוני המפוקח יחסית. המטרה: ללחוץ על הנשיאות והממשלה בלבנון להדק את הנהלים בכוחות הביטחון המעורבים בעצימת עין או שיתוף פעולה עם הברחות הכספים.