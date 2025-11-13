כיכר השבת
מכה לטרור

בגדים, קוסמטיקה ומיליארד דולר: נחשפה שיטת הברחת הכספים של חיזבאללה דרך נמל ביירות

המודיעין הלבנוני חושף כי הדבר המרכזי שחיזבאללה עוסק בו הוא שיקום יכולות הארגון | הברחות הכספים נועדו לתשלום משכורות לפעילים | ההברחה מתבצעת דרך נמל ביירות בסיוע פקידי מכס מזוהים עם הארגון | ברקע: משלחת אמריקאית הפעילה לחץ על הממשלה הלבנונית להדק את הפיקוח על הגבולות ונמלי הים והאוויר (בעולם)

זירת תקיפה ישראלית בדרום לבנון (צילום: מהרשתות הערביות)

ארגון אימץ לאחרונה שיטה חדשה וחמקמקה להעברת כספים מחו"ל, במטרה לתמוך במנגנון הצבאי שלו על רקע המשבר הפיננסי הפנימי והלחצים הבינלאומיים המופעלים עליו. מקורות ביטחוניים לבנוניים חשפו כי הארגון מבריח מזומנים באמצעות חבילות של בגדים ומוצרי קוסמטיקה, הנשלחות דרך זרועותיו הכלכליות במספר מדינות. המטרה העיקרית של המהלך היא לפתור את המשבר בתשלום משכורות לפעיליו.

חברות פיקטיביות ופקידי מכס סוררים

על פי המידע שהגיע ל"ארם ניוז" האמירתי, החבילות מיועדות לחברות יבוא זמניות – שלעיתים הן פיקטיביות לחלוטין – ומגיעות דרך נמל התעופה רפיק חרירי או נמל ביירות. ההברחה מתאפשרת בסיועם הממוקד של פקידי מכס המזוהים עם חיזבאללה, המאפשרים את מעבר החבילות במועדים ספציפיים.

שיטה זו נחשבת למהירה וקשה יותר למעקב מאשר הסתמכות על חברות להעברת כספים, אשר היו נתונות למעקב ורדיפה הדוקים. המקורות מציינים כי על אף ששירותי הביטחון הלבנוניים אינם נשלטים לחלוטין על ידי חיזבאללה, ישנם גורמים בתוך המערכת המסייעים באופן פעיל להעברת החבילות.

התרגיל הנרחב בגבול הצפון (צילום: דובר צה"ל)

שיטת נגד מימון הטרור

ברקע הדברים, משלחת אמריקאית שביקרה לאחרונה בביירות פעלה להפעלת לחץ מדיני לצמצום מימונו של חיזבאללה, אם כי לא לחסימתו המוחלטת. עימאד שדיאק, חוקר ביחסים בינלאומיים ומומחה לענייני לבנון, ציין כי המשלחת הורכבה מ"נצים" מממשל דונלד טראמפ, אשר התמקדו במאבק בהשפעה האיראנית על האזור.

שדיאק חשף כי המימון האיראני לחיזבאללה הגיע לכמיליארד דולר לאחר "המלחמה הישראלית". לטענתו, המשלחת האמריקאית התמקדה בכשלים בפיקוח על המתקנים הציבוריים שבשליטת הממשלה – נמלי הים והאוויר והגבולות – ולא במגזר הבנקאי הלבנוני המפוקח יחסית. המטרה: ללחוץ על הנשיאות והממשלה בלבנון להדק את הנהלים בכוחות הביטחון המעורבים בעצימת עין או שיתוף פעולה עם הברחות הכספים.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר