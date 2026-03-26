- צילום: תיעוד מבצעי מד"א | צילום: צילום: תיעוד מבצעי מד"א 10 10 0:00 / 0:08 ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

הירי מלבנון לא פוסק: מטח טילים ששוגר היום (חמישי) בשעות אחר הצהרים לעבר העיר נהריה בצפון הארץ הוביל לשלוש זירות פגיעה בעיר, ולהרוג כבן 30. בנוסף נפצע גבר כבן 50 במצב קשה.

דיוויד פישר פרמדיק איחוד הצלה שטיפל בנפגעים בזירה בנהריה מסר: "מדובר בפגיעה ישירה במבנה מגורים. בסיוע צוות אמבולנס של איחוד הצלה הענקנו בזירה טיפול רפואי לגבר כבן 30 שנפצע אנושות כששהה בכניסה למבנה, ולגבר כבן 50 שנפצע באורח קשה שחולץ מתוך המבנה". פראדמיק מד״א עומרי גורגה סיפר: ״מיד כשקיבלנו את הדיווחים על נפילה יצאנו בכוחות גדולים למקום, הגעתי לזירה תוך דקות בודדות וראיתי הרס רב, עשן, זכוכיות מנופצות והמולה גדולה. התחלתי מיד בהענקת טיפול רפואי למספר פצועים ששהו במקום. "כוחות מד״א שהגיעו למקום החלו בהקמת נקודת טיפול וריכוז נפגעים, התחלנו להעניק טיפול רפואי לגבר כבן 50 במצב קשה ופצוע נוסף כבן 30 במצב אנוש. צוותי מד״א ממשיכים לסרוק את הזירות ולטפל בפצועים בדרגות הפציעה השונות ופינוי לבתי החולים״. ארה"ב משבחת את ישראל על חיסול משמעותי: "טרוריסט עולמי" אריה רוזן | 17:39 חובש רפואת חירום במד״א רועי שכטר סיפר: “כשהגענו למקום ראינו זירת פגיעה עם נזק למבנים והרס רב, במקום הייתה המולה גדולה. יחד עם כוחות הביטחון במקום ביצענו סריקות על מנת לאתר נפגעים נוספים. הענקנו טיפול רפואי למספר רב נפגעים. אנחנו מפנים אותם לבית החולים, וממשיכים בסריקות במקום״. חובש בכיר במד״א גיל-עד בנחמו סיפר: ״מיד כשקיבלנו את הדיווחים על נפילה יצאנו באמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ ואופנועי מד״א למקום, הגענו לזירה תוך דקות בודדות וראינו הרס, עשן, והמולה. טיפלנו במקום במספר פצועים ואנחנו ממשיכים להעניק טיפול רפואי ככל שיידרש ומפנים לבית החולים". כאמור, מותו של הפצוע האנוש נקבע כעבור זמן קצר.

( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )