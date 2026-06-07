הפרה ראשונה של הפסקת האש החדשה: חיזבאללה שיגר 5 רקטות לישראל

לראשונה מאז הפסקת האש החדשה עם לבנון, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר הבוקר (ראשון) חמש רקטות לעבר שטח ישראל. על פי הנתונים שפורסמו, שתיים מהרקטות יורטו על ידי מערכות ההגנה האווירית של צה"ל.

דובר צה"ל מסר כי "בהמשך להתרעות שהופעלו לפני זמן קצר במרחבים יפתח ורמות נפתלי, יורטו שני שיגורים שחצו מלבנון לעבר שטח הארץ".

מדובר בהפרה ראשונה של הפסקת האש שנכנסה לתוקף לאחר שבועות של משא ומתן מורכב בתיווך אמריקאי.

הירי מגיע על רקע מתיחות מתמשכת בזירה הצפונית. כזכור, בימים האחרונים המשיכו כוחות צה"ל לפעול בדרום לבנון נגד תשתיות חיזבאללה, כאשר צה"ל הבהיר לתושבי דרום לבנון כי "הלחימה נמשכת" ואסר עליהם לחזור דרומה לנהר א-זהראני.

במקביל לפעילות הצבאית, צה"ל חיסל בשבוע שעבר את עבד חרב, מפקד יחידת ההנדסה של חיזבאללה, שהיה אחראי להרכבת והפעלת מטענים נגד כוחות צה"ל. בנוסף, חיל האוויר השמיד משגר שממנו נורו רקטות לעבר הלוחמים הפועלים בשטח לבנון.

הדיון הסוער בקבינט

הפסקת האש עם לבנון עוררה דיון סוער בקבינט המדיני-ביטחוני. כפי שדיווחנו, שרים רבים הביעו התנגדות נחרצת למהלך. ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר אז כי "כרגע אין הסכם, חיזבאללה מתנגד ולכן אני לא מביא להחלטה".

השר אלי כהן אמר בישיבה: "צריך להגיד לעצמנו אמת. על פגיעות מעין אלה צריך לפרק להם את הצורה". השר זאב אלקין הוסיף כי "הצד השני לא רוצה הפסקת אש". הדיון התקיים על רקע נפילתו של סרן איתן שמואל למברג, קצין שריון שנהרג בקרבות בדרום לבנון.

המחיר הכבד בשטח

הלחימה בדרום לבנון גובה מחיר כבד מכוחותינו. בשבת האחרונה נפצעו ארבעה לוחמי מילואים באורח בינוני כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ. במקביל, הותר לפרסום דבר נפילתם של סרן שחר גמלא מיחידת אגוז וסמל אהד יערי מגדוד שקד.

רחפני הנפץ של חיזבאללה הפכו לאחד האיומים הקטלניים ביותר על כוחות צה"ל בזירה הלבנונית. שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר כי "לוחמי צה"ל ממשיכים גם בשעה זו לפעול בעוז בלבנון מול ארגון הטרור חיזבאללה כדי להסיר איומים, להגן על יישובי הצפון ולהבטיח את ביטחונם של אזרחי ישראל".