דובר צה"ל מאשר הבוקר (חמישי) צה״ל תקף וחיסל אתמול באמצעות כלי טיס של חיל האוויר ובהובלת פיקוד הצפון, את המחבל חסין סיפו שריף במרחב בעלבכ שבלבנון.

במערכת הביטחון ציינו כי המחבל שחוסל שימש כסוחר וספק אמצעי לחימה בכיר ופעל מלבנון להכוונת חוליות מחבלים שתכננו לקדם מתווי טרור נגד מדינת ישראל בשטח סוריה.

דובר צה"ל מסר: "פעולותיו של המחבל היוו הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון. צה״ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל".

כזכור, ביום שני, צה"ל תקף וחיסל מחבל בארגון הטרור חיזבאללה במרחב יאטר שבדרום לבנון.

בצה"ל הסבירו כי המחבל עסק בניסיון שיקום תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון. "פעולותיו של המחבל היוו הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון", נמסר גם אז מדובר צה"ל.