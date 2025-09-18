כיכר השבת
ספק אמצעי לחימה בכיר

הכווין חוליות מחבלים מסוריה | זה המחבל שצה"ל חיסל בדרום לבנון 

צה"ל מאשר כי חיסל בדרום לבנון את המחבל חסין סיפו שריף, מחבל בכיר שעסק בהכוונת חוליות מחבלים מסוריה (צבא וביטחון)

זירת יסול בלבנון (צילום: לפי סעיף 27א)

דובר מאשר הבוקר (חמישי) צה״ל תקף וחיסל אתמול באמצעות כלי טיס של חיל האוויר ובהובלת פיקוד הצפון, את המחבל חסין סיפו שריף במרחב בעלבכ שבלבנון.

במערכת הביטחון ציינו כי המחבל שחוסל שימש כסוחר וספק אמצעי לחימה בכיר ופעל מ להכוונת חוליות מחבלים שתכננו לקדם מתווי טרור נגד מדינת ישראל בשטח סוריה.

דובר צה"ל מסר: "פעולותיו של המחבל היוו הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון. צה״ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל".

כזכור, ביום שני, צה"ל תקף וחיסל מחבל בארגון הטרור במרחב יאטר שבדרום לבנון.

בצה"ל הסבירו כי המחבל עסק בניסיון שיקום תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון. "פעולותיו של המחבל היוו הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון", נמסר גם אז מדובר צה"ל.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

