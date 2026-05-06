פיקוד העורף הודיע היום (רביעי) כי החל ממחר בשעה 16:00 יוארכו זמני ההתגוננות ב-49 יישובים נוספים באזור הצפון. המהלך מגיע בעקבות תהליך מקצועי שנערך בשיתוף פיקוד הצפון וחיל האוויר, ונועד לחזק את רמת הביטחון ושמירה על חיי התושבים.

על פי ההודעה הרשמית, ב-46 יישובים יוארך זמן ההתגוננות מ-30 שניות ל-45 שניות, ובשלושה יישובים נוספים הזמן יוארך מ-30 שניות ל-60 שניות. השינוי חל על יישובים באזורי הגליל העליון, התחתון ומרכז הגליל. תהליך מקצועי מקיף מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר, מסר כי "הפיקוד ממשיך להעמיק, ללמוד ולבחון פתרונות שיחזקו את השמירה על חיי אדם, תוך קיום שיח רציף עם הרשויות המקומיות, ביקורים בשטח ולמידה ישירה של הצרכים העולים". במסגרת התהליך הוקם צוות מומחים שבחן את המערכות והיכולות, והוביל סדרת התאמות מבצעיות וטכנולוגיות. השינוי הוצג לראשי הרשויות על-ידי פיקוד העורף, והוא מהווה חלק מתהליך סדור ואחראי המבוסס על ניסיון מצטבר. כזכור, בשבועות האחרונים התעורר דיון ציבורי בנושא זמני ההתרעה בצפון, לאחר שראשי רשויות דרשו הארכת הזמנים בעקבות הרחקת חיזבאללה מאזור הגבול. פיקוד העורף ציין כי ימשיך לבחון עדכון של זמני ההתגוננות באזורים נוספים בהתאם ליכולת ולתנאים המבצעיים.

הרשימה המלאה של היישובים

יישובים שבהם זמן ההתגוננות יוארך מ-30 ל-45 שניות (46 יישובים):

אבו סנאן, אליפלט, אמנון, אשרת, בוסתן הגליל, בית העמק, בענה, ג'וליס, ג'דיידה מכר, דיר אל אסד, חצור הגלילית, טובא זנגרייה, טל-אל, ירכא, כורזים, כישור, כליל, כמאנה, כמון, כפר הנשיא, כפר יאסיף, כרכום, כרמיאל, לבון, לוחמי הגטאות, מג'ד אל כרום, מזרעה, מחניים, מכמנים, נחף, נס עמים, נתיב השיירה, סאג'ור, עכו ואזור התעשייה עכו, עמיעד, עמקה, פלך, צורית גילון, ראמה, ראש פינה, רגבה, שבי ציון, שומרת, שזור, שייח' דנון, תובל.

יישובים שבהם זמן ההתגוננות יוארך מ-30 ל-60 שניות (3 יישובים):

כפר מסריק, עין המפרץ, ערב אל נעים.

יצוין כי המהלך מגיע לאחר שבחודשים האחרונים פיקוד העורף ביצע שדרוגים נוספים במערכות ההתרעה, לרבות צמצום אזורי ההתרעה המקדימה לשיגורים מאיראן ושיפור דיוק ההתרעות.