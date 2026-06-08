פיקוד העורף צפוי להפיץ בעוד זמן קצר (שני) - בשעה 18:30 הנחיות התגוננות חדשות לעורף, שיכללו הקלה משמעותית בהנחיות לכל רחבי הארץ - למעט ביישובי קו העימות. ההנחיות החדשות יהיו תקפות החל מהשעה 6:00 בבוקר מחר.

על פי ההנחיות המתעדכנות, מערכת החינוך ברחבי הארץ תחזור לפעילות מלאה ללא הגבלות, למעט באזורי קו העימות בצפון. המשמעות המעשית: ממחר בבוקר יחודשו הלימודים באופן מלא בכל מוסדות החינוך ברחבי המדינה, למעט ביישובים הסמוכים לגבול הצפוני.

עדכון (18:42), דובר צה"ל במדיניות התגוננות של פיקוד העורף: "צה״ל ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות ובהתאם להערכת מצב שוטפת בפיקוד העורף, הוחלט לעדכן את מדיניות ההתגוננות. עד למחר יום שלישי, 9 ביוני 2026 בשעה 6:00 תהיה מדיניות ההתגוננות הנוכחית ללא שינוי".

ומה יהיה ממחר? על פי ההודעה: "משעה 6:00 בבוקר ועד ליום רביעי, 10 ביוני 2026, בשעה 20:00 תשונה מדיניות ההתגוננות ותעודכן בכפוף להערכת מצב כדלקמן:

1. אזור הנחיה קו עימות והיישובים ספסופה, מירון, אור הגנוז, בר יוחאי, יסוד המעלה, כסרא-סמיע, בית ג'אן ושדה אליעזר- יעברו למדרג פעילות חלקית הכולל את ההנחיות הבאות:

פעילויות חינוכיות - ניתן לקיים פעילויות חינוכיות במבנה או במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.

מקומות עבודה - ניתן לקיים פעילות במבנה או במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.

התקהלות ושירותים - בשטח פתוח עד 100 ובמבנה עד 400 אנשים".

לגבי יתר הארץ, מעדכן דובר צה"ל: "מעבר למדרג פעילות מלאה ללא הגבלות. יש להמשיך ולהישמע להנחיות פיקוד העורף, ולהתעדכן באמצעי ההפצה הרשמיים".

ממשרד החינוך נמסר: "בהתאם להנחיות המעודכנות של פיקוד העורף, הלימודים יחודשו מחר בכלל מוסדות החינוך ברחבי הארץ ויתקיימו באופן מלא, פרונטלי ובמסגרות החינוך כסדרם. בקו העימות בצפון ובישובים אור הגנוז, ספסופה, מירון, בר יוחאי, יסוד המעלה, כסרא-סמעיא, בית ג׳אן ושדה אליעזר - ניתן לקיים פעילות חינוכית במבנה או במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות".

עוד נמסר: "המהלך עולה בקנה אחד עם המדיניות שהציג היום שר החינוך יואב קיש, ולפיה יש לפעול לחזרה מהירה ככל הניתן ללמידה פרונטלית כאשר התנאים הביטחוניים מאפשרים זאת. בכל הנוגע לבחינות הבגרות, לא יחול שינוי בהחלטות שכבר התקבלו ביחס לשבוע הנוכחי. בהתאם למדיניות השר, תלמידי ישראל לא ייבחנו השבוע בבחינות בגרות חיצוניות. משרד החינוך יפרסם בימים הקרובים הודעה מסודרת הכוללת את מועדי הבחינות המעודכנים ומתווה ההיבחנות בכל מקצוע".

חזרה למדיניות ירוקה - למעט קו העימות

ההחלטה מגיעה לאחר הערכת מצב מקיפה שנערכה בפיקוד העורף, ומשקפת שיפור במצב הביטחוני ברחבי הארץ. על פי ההנחיות החדשות, רוב שטחי המדינה יעברו למדיניות ירוקה - המאפשרת פעילות רגילה ללא הגבלות.

יחד עם זאת, ביישובי קו העימות בצפון תישמר מדיניות זהירה יותר. באזורים אלו תימשך מדיניות ההתגוננות המוגברת, כאשר פעילויות חינוכיות ומקומות עבודה יפעלו רק במקומות שממנו ניתן להגיע למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.

שר החינוך: "המשק נפתח - גם הלימודים חייבים לחזור"

ההחלטה על חידוש הלימודים מגיעה בעקבות לחץ מצד שר החינוך יואב קיש, שהודיע לפני ימים ספורים על כוונתו להחזיר את מערכת החינוך לפעילות מלאה. קיש הבהיר כי הפער שנוצר בין אישור פעילות המשק למקומות עבודה לבין איסור פתיחת מערכת החינוך אינו סביר. בריאיון לפני זמן קצר בגלי צה"ל הבהיר שר החינוך כי הוא מתענן לפתוח מחר את מערכת החינוך בכפוף להחלטה הסופית של ראש הממשלה.

"אם מאשרים את פתיחת המשק בקרבה למיגון, נכון שגם מערכת החינוך תפעל במתווה מוגן", ציין השר במהלך תדרוכו. על פי החלטתו, מחר יוקדש ליום התארגנות ויצירת קשר עם התלמידים, כאשר הכוונה היא לחזור ללמידה פרונטלית במתווה מוגן.