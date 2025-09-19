כיכר השבת
אמירה חריגה

שר הביטחון מאיים על מנהיג החות'ים - ומסמן מטרה: להחליף את הדגל

השר ישראל כ"ץ כותב למנהיג המורדים בתימן: "זמנך יגיע" | "הסיסמה 'מוות לישראל, קללה על היהודים' הכתובה על הדגל החות'י תוחלף בדגל ישראל כחול לבן שיתנוסס בבירת תימן המאוחדת" (חדשות)

השר כ"ץ (צילום: תקשורת שר הביטחון)

שר הביטחון , מחריף היום (שישי) את הרטוריקה נגד בתימן, הממשיכים ללא הרף לשגר טילים וכטב"מים לעבר ישראל - במקביל לתקיפות ישראליות בתימן.

בפנייה ישירה ברשת X (טוויטר לשעבר) למנהיג המורדים, איים השר: "עבד אל-מלכ אל-חות'י זמנך יגיע. תישלח לפגוש את מליאת ממשלתך ואת כל מסוכלי ציר הרשע שממתינים במעמקי הגיהנום".

הוא הוסיף כי "הסיסמה "מוות לישראל, קללה על היהודים" הכתובה על הדגל החות'י תוחלף בדגל ישראל כחול לבן שיתנוסס בבירת תימן המאוחדת".

(צילום: מצלמות אבטחה)

האיום מגיע אחרי שאתמול, כטב"ם ששוגר מתימן נפל סמוך לכניסה לאחד המלונות באילת. לא היו נפגעים.

כשעתיים לאחר מכן שיגרו החות'ים טיל בליסטי לעבר ישראל. מערכות ההתרעה הופעלו במרכז הארץ, בגוש דן, בשפלה ובירושלים. הטיל יורט בהצלחה ולא דווח על נפגעים או נזק.

בתחילת השבוע תקפו מטוסי קרב של חיל האוויר תשתיות צבאיות של החות'ים בנמל חודידה שבתימן. דובר צה"ל מסר כי "נמל חודידה משמש את שלטון הטרור להעברת אמצעי לחימה של המשטר האיראני, המשמשים להוצאה לפועל של מתווי טרור נגד מדינת ישראל ובנות בריתה".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

