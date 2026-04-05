צפו בתיעוד: שיתוף הפעולה המדויק בין חיל האוויר לכוחות הקרקע בדרום לבנון

מתחילת המערכה תקף חיל האוויר יותר מ-2,000 מטרות סיוע לכוחות הקרקעיים • מפקד חיל האוויר קיים הערכת מצב בפיקוד הצפון

תיעוד ובו קולות קשר של טייס מסוק קרב וכוחות קרקעיים באחת מתקיפות הסיוע של חיל האוויר בדרום לבנון
דובר צה"ל פרסם כעת (ראשון) תיעודים מיוחדים המתעדים את שיתוף הפעולה ההדוק בין כוחות חיל האוויר והכוחות הקרקעיים הפועלים בדרום .

על פי הנמסר, מתחילת המערכה מול ארגון הטרור תקף חיל האוויר יותר מ-2,000 מטרות סיוע לכוחות הקרקעיים.

התקיפות בוצעו באמצעות מטוסי קרב, מסוקי קרב וכלי טיס מאויישים מרחוק, כאשר תאי השליטה וצוותי חיל האוויר נמצאים בקשר ישיר עם הכוחות הלוחמים בשטח.

תיעוד ובו קולות קשר של טייס קרב בתקיפת סיוע נוספת לכוחות הקרקעיים בדרום לבנון
כידוע, צוותי חיל האוויר מלווים את הלחימה בגזרות השונות, מכווינים את הכוחות בשטח ומסירים איומים בסגירות מעגל מהירות.

סגירת מעגלים במרחק מטרים מהכוחות

על פי הודעת דובר צה"ל, חיל האוויר מבצע תקיפות מדויקות לעיתים במרחק של מטרים בודדים בלבד מהכוחות הקרקעיים. שיתוף הפעולה ההדוק מאפשר הסרת איומים בזמן אמת ותמיכה מיידית בלוחמים בשטח.

במהלך השבוע האחרון תועדו מספר מקרים בהם כוחות חיל האוויר חיסלו מחבלים שהתקרבו לכוחות צה"ל. לוחמי חטיבת גבעתי זיהו חוליות מחבלים והכווינו את כלי הטיס שתקפו וחיסלו אותם תוך דקות ספורות.

תיעוד ובו קולות קשר של טייס קרב באחת מתקיפות הסיוע לכוחות הקרקעיים בדרום לבנון
מפקד חיל האוויר בהערכת מצב בפיקוד הצפון

במסגרת העמקת שיתוף הפעולה הבין-זרועי, מפקד חיל האוויר אלוף תומר בר קיים הערכת מצב בפיקוד הצפון יחד עם מפקד הפיקוד אלוף רפי מילוא. במהלך ההערכה דנו המפקדים בתכניות להמשך הפעילות, כאשר מפקדי חיל האוויר קיבלו תמונת מצב מבצעית עדכנית על הכוחות בשטח ועל הצרכים המבצעיים להמשך המבצע.

יצוין כי במקביל לפעילות התקיפה, פועל מערך חילוץ רפואי אינטנסיבי. צוותי מסוקי חיל האוויר ולוחמי יחידה 669 נמצאים בכוננות תמידית ומוזנקים בזמן אמת לכל אירוע פציעה בשטח, כאשר הם מבצעים פינויים מורכבים לרבות נחיתות מסוקים בתוך שטח לבנון.

פעילות אינטנסיבית בכל הזירות

הפעילות המשולבת של חיל האוויר והכוחות הקרקעיים נמשכת במקביל לפעילות נרחבת בזירות נוספות. ביממה האחרונה תקף חיל האוויר יותר מ-120 מטרות של משטר הטרור האיראני במרכז ובמערב איראן, בהן אתרי מערך הטילים הבליסטיים במשמרות המהפכה, אתרי אחסון ושיגור כטב"מים ומערכות הגנה אווירית.

בצה"ל מדגישים כי שיתוף הפעולה ההדוק בין חיל האוויר לכוחות הקרקע מהווה יתרון מבצעי משמעותי ומאפשר הגנה אפקטיבית על הלוחמים בשטח תוך הסרת איומים בזמן אמת. המערכה בדרום לבנון נמשכת במסגרת מבצע '' להרחבת ההגנה הקדמית על יישובי הצפון.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

