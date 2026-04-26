צה"ל הוציא הודעת אזהרה: רצף תקיפות ארטילריה בדרום לבנון

הודעת הפינוי

דובר צה"ל בערבית, אל"ם אביחי אדרעי, הוציא הבוקר (ראשון) הודעת אזהרה דחופה לתושבי דרום לבנון, בה הוא קורא להם שלא לחזור לעשרות כפרים ולהימנע מלנוע מדרום לקו כפרים מסוים. במקביל, עיריות בצפון הארץ עדכנו את התושבים כי במהלך השעות הקרובות צפוי רצף של תקיפות ארטילריה ופעילות קרבית בגזרת לבנון.

"אנו חוזרים ואומרים כי בזמן הסכם הפסקת האש, צה"ל ממשיך להיות ערוך בעמדותיו בדרום לבנון למול פעילות הטרור המתמשכת של ארגון חיזבאללה", נכתב בהודעת אדרעי. הדובר הדגיש כי למען שמירה על בטחון התושבים ושלום משפחותיהם, עליהם להימנע מלנוע מדרום לקו הכפרים שפורט בהודעה.

לוחמי צה"ל בדרום לבנון

מעיריית קריית שמונה נמסר הבוקר: "במהלך השעות הקרובות צפוי רצף תקיפות ארטילריות ופעילות קרבית בגזרת לבנון. ייתכן וישמעו הדי פיצוצים וירי במרחב קו העימות ואף בצפון רמת הגולן". העירייה הבהירה כי נכון לשעה זו, אין שינוי בהנחיות למרחב האזרחי, לרבות במערכת החינוך. גם ממועצה מקומית מעלה יוסף יצאה הודעה דומה: "החל מעתה ובמהלך השעות הקרובות יתבצע רצף של תקיפות ארטילריה וקרב בגזרת לבנון. הדי פיצוצים וקולות ירי יישמעו בכל מרחב קו העימות ואף בצפון הגולן". המועצה ציינה כי מערכת החינוך ופיזור בתי הספר פועלים כסדרם, וכי הם עומדים בקשר רציף עם גורמי הביטחון.

פעילות כוחות חטיבה 769 בכפר דבין בדרום לבנון

רשימת הכפרים שאסור לנוע מדרומם

על פי הודעת אדרעי, תושבי דרום לבנון נדרשים שלא לנוע מדרום לקו הכפרים הבאים וסביבתם: ביות א-סיד, מג'דל זון, זבקין, יעטר, צרבין, חדתיה, בית יהון, שקרא, מג'דל סלים, קבריחא, פרון, זוטר אל-ערביא, יחמר, ארנון, דיר מימאס, מרג'עיון, אבל אל-סאקי, אל מארי, שובה, עין קניה ועין עטא.

בנוסף, צה"ל הזהיר את התושבים שלא להתקרב לאזור נהר הליטאני, ואדי צלחאני ואלסלוקי. אזורים אלה נחשבים למסוכנים במיוחד בשל פעילות הטרור של חיזבאללה במרחב.

פעילות כוחות חטיבה 769 בכפר דבין בדרום לבנון ( צילום: דו"צ )

כפרים שאסור לעבור דרכם או לחזור אליהם

ההודעה כללה גם רשימה ארוכה של כפרים שאסור לעבור דרכם או לחזור אליהם: אלביאצ'ה', שאמא, טיר חרפא, אבו שאש, אלג'בין, אלנאקורה', ט'הירה', מטמורה', יארין, אם תותה, אלזלוטיה', בסתאן, שיחין, מרוחין, ראמיה (בנת ג'ביל), בית ליף, עיתא אלשעב, חנין, טירי, רשאף, יארון, מארון אלרא'ס, בנת ג'ביל, עינאתא, כונין, עיתרון, בלידא, מחיבב, מיס אלג'בל, קלעה' דבא, חולא, מרכבא, טלוסה', בני חיאן, רב אלת'לאת'ין, עדיסה' מרג'עיון, כפר כילא, טיבה' (מרג'עיון), דיר סריאן, קנטרה, עלמאן מרג'עיון, עדשית אלקציר, אלקציר, מיסאת, לאבונה, אסקנדורנה, שמע, מאריג' אל עזלן, א-דהירה, ירין, עלמן, חרבת אל כסיף, דיר סירין, אלחיאם, סליב, מזרעת סרדא ואל מ'גידה.

פעילות כוחות חטיבה 769 בכפר דבין בדרום לבנון ( צילום: דו"צ )

פעילות מבצעית נמשכת

ההודעות מגיעות על רקע פעילות מבצעית אינטנסיבית של צה"ל בדרום לבנון. כוחות חטיבה 769 ממשיכים בפעילות למיגור תשתיות הטרור של חיזבאללה, כפי שדווח על מבצע מתקדם בכפר דבין בעומק 12 קילומטרים מהגבול, בו חוסלו יותר מ-20 מחבלים והותקפו למעלה מ-70 מטרות טרור.

למרות הסכם הפסקת האש הרשמי, צה"ל ממשיך להיות ערוך בעמדותיו בדרום לבנון למול פעילות הטרור המתמשכת של ארגון חיזבאללה. הפעילות המבצעית כוללת תקיפות ארטילריה, פעילות קרבית ותקיפות אוויריות מדויקות.