תיעוד מדרום הרצועה: לוחמי צה"ל השמידו מנהרת טרור באורך 4 ק"מ

תיעוד מהשמדת תוואי תת-קרקעי באורך של כארבעה קילומטרים ( צילום: דובר צה"ל )

כוחות צוות הקרב של חטיבה 7 בפיקוד אוגדת עזה (143) ממשיכים בפעילותם בדרום רצועת עזה מזרחית לקו הצהוב.

בשבוע שעבר, לאחר אירוע חילופי האש בו חוסלו שישה מחבלים, הכוחות סרקו את המרחב ואיתרו ציוד ואמצעי לחימה, ביניהם: מטען, מחסניות וחוברת הדרכה להכנת חומרי נפץ.

בפעילויות נוספות, איתרו הכוחות חמישה משגרים שאינם פעילים ומספר אמצעי לחימה.

בנוסף, הושלמה הפעילות להשמדת תוואי תת-קרקעי, שהחלה לפני כשנה, בשיתוף עם לוחמי יהל״ם, באורך של כארבעה קילומטרים, בו נמצאו מספר חדרי שהייה ואמצעי לחימה.