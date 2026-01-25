כיכר השבת
בצל הפסקת האש

תיעוד מדרום הרצועה: לוחמי צה"ל השמידו מנהרת טרור באורך 4 ק"מ

לוחמי צה"ל ממשיכים בפעילות מבצעית בדרום רצועת עזה, משמידים תשתיות תת-קרקעיות ומאתרים אמצעי לחימה |  סיכום הפעילות השבועית (צבא)

10תגובות
תיעוד מהשמדת תוואי תת-קרקעי באורך של כארבעה קילומטרים (צילום: דובר צה"ל)

כוחות צוות הקרב של חטיבה 7 בפיקוד אוגדת (143) ממשיכים בפעילותם בדרום רצועת עזה מזרחית לקו הצהוב.

בשבוע שעבר, לאחר אירוע חילופי האש בו חוסלו שישה מחבלים, הכוחות סרקו את המרחב ואיתרו ציוד ואמצעי לחימה, ביניהם: מטען, מחסניות וחוברת הדרכה להכנת חומרי נפץ.

משגרים שאותרו במרחב על-ידי הכוחות (צילום: דובר צה"ל)

בפעילויות נוספות, איתרו הכוחות חמישה משגרים שאינם פעילים ומספר אמצעי לחימה.

בנוסף, הושלמה הפעילות להשמדת תוואי תת-קרקעי, שהחלה לפני כשנה, בשיתוף עם לוחמי יהל״ם, באורך של כארבעה קילומטרים, בו נמצאו מספר חדרי שהייה ואמצעי לחימה.

אמצעי לחימה וציוד של ארגון הטרור חמאס שנמצאו במרחב (צילום: דובר צה"ל)

מדובר נמסר: "צה״ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
תודה רבה לחיילי צה"ל ! יאמר ברורות - בזכותכם אני וחברים שלי יכולים ללמוד בנחת.
אברך מכולל בבני ברק
מאוד יפה שכבוד הרב, האברך מכולל בבני ברק, יודע להכיר טובה, זה מאוד מחזק. אני מבקשת - תלמדו חזק, להוסיף זכויות לחיילים היקרים
אמא לחייל חרדי
גם אני מצטרף לאברך מבני ברק, החיילים היקרים חייבים לדעת שאנחנו, האברכים ובחורי הישיבות, מאוד מעריכים את מסירות הנפש שלהם
אברך מכולל בבית שמש
זה נכון מאוד, כולנו אוהבים את החיילים שעושים עבודת קודש ! ממני, נציג עולם התורה הספרדי
עולם הישיבות הספרדי
קשה אפילו לדמין איפה היה עולם התורה בלי כוחות ההגנה של צה"ל שמגינים עליו. אבא תודה שנתת לנו את צה"ל
מושי
הודעה לכלל החיילים, רציתי שתדעו כולם - שגם במאה שערים מודעים לכך שבלעדיכם, אין כלום. לא בני ברק ולא מאה שערים - שום דבר ! אנחנו מאוד מעריכים - תודה רבה !!!
אברך ממאה שערים
אז למה מחזור גיוס מי מאה שערים מתקרב לאפס??
שמעון
1
חשוב להדגיש, שברוך השם, היום בזכות החטיבות החרדיות, יש הרבה חיילים חרדים שזוכים גם הם לקחת חלק בהגנה על עם ישראל. כמוני וכמו חברים שלי - החיילים החרדים. תודה רבה !
החייל החרדי
כאמא לחייל חרדי - שכל כך התחזק רוחנית בצבא. חשוב לי לברך שהלוואי ונראה עוד הרבה חיילים חרדים בצבא.
יעל
אני ראש כולל, ודיברתי לאברכים, שהיום, ברוך השם, זה סוג של "אכשר דרא", הדור זכה, ויש המון חיילים חרדים יראים ושלמים. זה מתכתב עם מה שאתם כותבים.
משולם

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר