הרמטכ״ל אייל זמיר, סייר היום (רביעי) בבסיס נבטים עם ראש מטה חיל האוויר, תת-אלוף גלעד קינן, מפקד בסיס נבטים, תת-אלוף ד' ומפקדים נוספים.

הרמטכ״ל בחן מקרוב את כשירות ומוכנות הבסיס וצוותי האוויר לאירוע מתפרץ ואת אופן קליטת מטוסי הקרב המתקדמים מסוג 'F-35i - אדיר'.

לאחר הסיור אמר זמיר: "חיל האוויר מהווה את הזרוע האסטרטגית של צה"ל. אתם נמצאים בחזית המאמץ ההתקפי וההגנתי בזירות קרובות ורחוקות לאורך השנתיים האחרונות בלחימה. במהלך המלחמה ובמבצע ׳עם כלביא׳ צברתם ניסיון מבצעי שאין שני לו בעולם ונדע להפיק לקחים ולהשתמש בו על מנת להבטיח את בטחון מדינת ישראל בכל זמן".

"טייסי חיל האוויר", אמר זמיר: "בתמיכה של כלל מערכי החיל ובשיתוף פעולה עם אגף המודיעין, תוקפים בכל המזרח התיכון להסרת איומים ולהגנה על אזרחי מדינת ישראל".

לדבריו: "אנחנו ערוכים לתרחישים שונים ומשפרים את יכולתינו כל העת על מנת להביא לניצחון במערכה הכוללת נגד אויבינו - זו אחריותינו ושליחותינו".

לסיום אמר: "השבוע הצטרפו לחיל האוויר שלושה מטוסי קרב מסוג 'F-35i אדיר'. קליטת המטוסים החדשים מהווה אבן דרך משמעותית בחיזוק היכולות המבצעיות של צה״ל. נמשיך לפעול בשנים הקרובות לחיזוק חיל האוויר כזרוע אסטרטגית הערוכה להתמודד ולהכריע כל אתגר״.