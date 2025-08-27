הרמטכ"ל בעזה ( צילום: דובר צה"ל )

הרמטכ״ל, רב־אלוף אייל זמיר, הגיע היום (ד׳) אל ליבת הלחימה ברצועת עזה לסיור שטח עם בכירי צה״ל – בהם מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור, ראש אגף המבצעים, אלוף איציק כהן, מפקד אוגדת עזה, תת־אלוף ברק חירם, ומפקדי החטיבות הלוחמות.

במהלך הסיור הוצגו בפניו מהלכי הקרב של חטיבת המילואים ׳עציוני׳ ושל החטיבה הדרומית, שפועלות בשבועות האחרונים בלב הרצועה. הרמטכ״ל לא הסתפק בתדרוך המבצעי – הוא ירד לשטח, שוחח עם המפקדים והלוחמים, ושמע מהם על האתגרים היומיומיים בלחימה המתמשכת. במיוחד התייחס הרמטכ״ל לארכת צווי המילואים שהוטלו על לוחמי ׳עציוני׳, והדגיש את מחויבותם הבלתי מתפשרת למשימה: ״אנחנו מעריכים עד מאוד את מה שאתם עושים כאן, את העמידה האיתנה, את הנכונות להמשיך ולהילחם. אתם מהווים חומת מגן לעם ישראל בשעה קריטית״ – אמר. סיור זה מגיע בעיצומם של מהלכים צבאיים מתמשכים ברצועה, כאשר צה״ל ממשיך להפעיל לחץ כבד על תשתיות חמאס, לצד ניסיון לשמור על מוכנות גבוהה להתפתחויות נוספות בזירה.

מדברי הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר: "אנחנו מצויים במערכה רב-זירתית ופועלים בכל החזיתות בעוצמה. יש זירות שבהן כבר פעלנו ואנו ערוכים לפעול בהן שוב אם יידרש.

המאמץ המרכזי שלנו בעת הזו הוא בהעמקת הפעולה בעיר עזה. אנו מתמקדים בכך כרגע, וממשיכים במהלכים המבצעיים בשטח. אנחנו מחויבים להחזיר את החטופים, להכריע את חמאס, ולדאוג שלא יתרחש שוב אירוע כמו השבעה באוקטובר.

בזכות אנשי המילואים ישראל עומדת זקופה מול כל אויב - ההקרבה שלכם היא השראה לכולנו.

חיילי החובה, אנשי הקבע ועשרות אלפי משרתי המילואים נקראים לדגל ומקריבים את חייהם האישיים, הם ובני משפחותיהם, למען בטחון המדינה.

אתם מגלמים את הביטוי העמוק ביותר של סולידריות ישראלית ושל מחויבות לעתיד המדינה.

עוד הדגיש: "נעשה הכל כדי ליצור יציבות ולצמצם את העומס על משרתי המילואים, מתוך הבנה שזהו משאב לאומי יקר ערך"

עוד אמר הרמטכ"ל במסר מיוחד לציבור החרדי: "ברקע האתגרים בכלל הזירות, לא ניתן להשלים עם מצב שבו לא כל חלקי החברה נושאים בנטל"

בסיום אמר: "ביטחון ישראל מחייב שותפות מלאה של כל חלקי העם. זוהי חובה אזרחית ומצווה לאומית. אני קורא לכולם להתגייס ולתרום את חלקם באופן שיוויני - זהו צו השעה ועל כולנו להיענות לו".