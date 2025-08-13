הרמטכ"ל השתתף בטקס מעמד חילופי מפקד פיקוד הצפון ואמר: "קולו של צה"ל נשמע ברמה וללא הפסקה. זהו מסר ברור שאנו מעבירים לעמנו ולהבדיל גם לאויבנו: צה"ל חזק, יוזם, תוקף ומשמיד איום כבר בשלבי התהוותם. זו מציאות חדשה שאנו מיישמים לא במילים אלא במעשים"

"פעולות צה"ל בכלל הגזרות ובגזרה הצפונית, יצרו מאזן כוחות מחודש ואפשרו לישראל להבטיח כיום מציאות ביטחונית יציבה ומתמשכת ויכולת להיערך נכון לאתגרי העתיד"

עוד אמר הרמטכ"ל זמיר: "ערב השבעה באוקטובר ,2023 עמדנו בפני איום קיומי ממשי. הלחימה הנחושה והעצומה, אומץ הלב של לוחמינו ומפקדינו והרוח שמפעמת בגייסות כולם, צמצמה את האיומים ודחתה אותם, פעולות צה"ל בכלל הגזרות ובגזרה הצפונית, יצרו מאזן כוחות מחודש ואפשרו לישראל להבטיח כיום מציאות ביטחונית יציבה ומתמשכת ויכולת להיערך נכון לאתגרי העתיד"

"הישגים אלה אינם רק תוצאה של יכולת צבאית, הם עדות לאחדות, לנחישות ולחזון ביטחוני שמחבר בין החזית לעורף. זה גם המקום לומר תודה עמוקה לראשי הרשויות בצפון, המנהיגים את התושבים בתקופה זו בעוצמה, במסירות ובאחריות מעוררת השתאות. מראשית הציונות וההתיישבות עורף הצפון הוא סמל לחזית איתנה ומקור השראה לכולנו"

בהמשך התייחס ללחימה המתרחשת גם ברגעים אלו: "בשעה שאנו כאן היום, הלחימה של צה"ל נמשכת בכל הגזרות ובמאמץ מתמשך ברצועת עזה. זו מציאות יומיומית של חירוף נפש, המובלת באומץ ומתוך דבקות במטרה כדי להבטיח את ביטחונם של תושבי הדרום, למוטט את שלטון חמאס עד היסוד ולהשיב את כל החטופים לביתם, מי לקבורה בכבוד ומי לשיקום מלא. אלו מטרות שנותרו כמצפן לנגד עינינו. כאן ובכל הגזרות כולן, ליבת הכוח של צה"ל היא בהון האנושי שלנו- לוחמים ומפקדים, חיילי סדיר ומילואים, המונעים כולם מתוך תחושת שליחות עמוקה להגנת העם והמדינה ועומדים על משמרתם ללא פשרות גם תחת לחימה מתארכת ומאתגרת. קולו של צה"ל נשמע ברמה וללא הפסקה"

לסיום אמר: "זהו מסר ברור שאנו מעבירים לעמנו ולהבדיל גם לאויבנו: צה"ל חזק, יוזם, תוקף ומשמיד איום כבר בשלבי התהוותם. טבעת החנק שחנקה אותנו במשך שנים – מתהפכת, ומתהדקת סביב אויבנו. זו מציאות חדשה שאנו מיישמים לא במילים אלא במעשים. נוסיף לעצב את המציאות בצפון מתוך צניעות למודת עבר, ומתוך תעוזה צופה פני עתיד, לעמוד על המשמר ולשמור את שאגת האריה ההיסטורית חיה וקיימת"