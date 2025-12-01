המתיחות הביטחונית ביו"ש הרמטכ"ל סייר בשומרון: נפעל לסכל את הטרור בפעילות התקפית יזומה״ הרמטכ״ל קיים היום סיור במבצע בצפון השומרון, שם הוא אמר: ״אנחנו פועלים באופן מתמשך לסיכול טרור ותשתיותיו. נחזק את ההגנה והביטחון על היישובים ביהודה ושומרון. לא ניתן לאיום הטרור לצמוח ונפעל לסכל אותו מבעוד מועד בפעילות התקפית יזומה״ | תיעוד (חדשות)

דה דוד הכהן כיכר השבת | 19:12