הרמטכ״ל אייל זמיר, קיים היום (שני) סיור שטח והערכת מצב במרחב הכפרים טמון-טובאס ומחומש הכפרים במרחב מנשה עם מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט.
עוד השתתפו בסיור, מפקד אוגדת יהודה ושומרון, תת-אלוף קובי הלר, מפקד מג״ב יו״ש, תת-ניצב ניסו גואטה, מפקדי החטיבות ומפקדים נוספים.
לאחר מכן, הוצג לרמטכ"ל את התחקיר הראשוני של פעילות כוח ימ״ס למעצר המבוקשים, במהלכה נורו ונהרגו שני מחבלים.
הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר אמר לאחר הסיור: ״פיקוד המרכז מוביל בשנתיים האחרונות מערכה עצימה והתקפית נגד הטרור ביהודה ושומרון, הבקעה והעמקים. יצאנו למבצע 'חמש אבנים' בצפון השומרון בעקבות נסיונות הקמה של התארגנות טרור במרחב המחומש וזיהוי מספר מבוקשים שנמלטו לאיזור".
לדברי הרמטכ"ל: "אנחנו פועלים באופן מתמשך לסיכול טרור ותשתיותיו; נחזק את ההגנה והביטחון על היישובים ביהודה ושומרון. לא ניתן לאיום הטרור לצמוח ונפעל לסכל אותו מבעוד מועד בפעילות התקפית יזומה״.
עוד אמר הרמטכ"ל: "באשר לתחקיר הירי, הרמטכ״ל ציין כי מדובר באירועים המחייבים בירור מעמיק והנחה להשלים את התחקיר המבצעי מיד לאחר סיום החקירה המתנהלת במח״ש".
הרמטכ״ל הביע הערכה רבה לכלל הכוחות הפועלים במבצע, בהובלת תת-אלוף קובי הלר, על ההישגים המשמעותיים בסיכול הטרור בגזרת יהודה ושומרון לכל אורך התקופה האחרונה.
