מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, העביר מסר תקיף לאחר הפיגוע שבו נפצע רועה צאן ישראלי באורח קל סמוך ליישוב מלאכי השלום שבאזור שילה. במהלך הערכת מצב שקיים יחד עם מפקד חטיבת בנימין וגורמי צבא נוספים, הדגיש בלוט כי צה"ל יפעל בכל האמצעים כדי ללכוד את המחבל ולשדר מסר הרתעתי לכפרים שממנו יוצאים פיגועים.

בלוט אמר: "כרגע המאמץ המרכזי, כל מה שהפיקוד עושה, האוגדה עושה, חטיבת בנימין זה כדי לעמוד במשימה הזאת, שנדע שהמחבל אצלנו או שהרגנו אותו".

הוא הוסיף: "כל כפר וכל אויב צריך לדעת שאם הם עושים פיגוע כנגד התושבים – הם ישלמו מחיר כבד, הם יחוו עוצר, הם יחוו כתר והם יחוו פעולות עיצוביות".

עוד הדגיש בלוט: "אנחנו נעשה מאמץ עכשיו במיקוד וננצל גם את הסד"כ שקיבלנו, מיקוד על הכפר אל מועייר שהוציא לא מעט פיגועים לאחרונה, אנחנו עכשיו מתלבשים על הכפר הזה".

לבסוף ציין: "את המסר הזה אנחנו גם נעביר לכפר. הכפר מוציא פיגוע, אין בעיה, אתה רוצה זרקור עליך אנחנו יודעים להרים זרקור. המשימה הראשונה לצוד, לסכל את החוליה ואת המחבל. המשימה השנייה היא לייצר פה פעולות עיצוביות, וכן, כדי שכולם יהיו מורתעים, אגב לא רק הכפר הזה, אלא כל כפר שינסה להרים יד על מי מהתושבים".