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אחרי הפיגוע הקשה

צה"ל מכריז: עוצר יציאות ופעילות מבצעית נרחבת בשומרון אחרי הפיגוע

כוחות צה"ל נערכים לפעילות מבצעית רחבה בגזרה • עוצר יציאות ועיבוי כוחות ברחבי השומרון | בעקבות הפיגוע הקטלני בחוות גלעד (צבא וביטחון)

(צילום: דובר צה"ל)

בעקבות הפיגוע הקטלני שהתרחש מוקדם יותר היום (ו') במרחב הכפר תל שבחטיבת שומרון, הכריז על עוצר יציאות ברחבי הגזרה והחל בהיערכות לפעילות מבצעית נרחבת. ההחלטה התקבלה לאחר שבניהו מלט הי"ד, בן 32, תושב חוות גלעד, נרצח ב שבו חטף מחבל נשק מרכז ביטחון וביצע ירי לעבר קבוצת מטיילים.

על פי ההודעה מדובר צה"ל, כוחות הביטחון נערכים לקראת פעילות מבצעית רחבה בגזרה, הכוללת עיבוי כוחות ברחבי השומרון. העוצר הוטל על מנת לאפשר לכוחות הביטחון לפעול בחופשיות מלאה לאיתור המעורבים בפיגוע ולמניעת פיגועים נוספים.

| צילום: צילום: דובר צה"ל

פעילות מבצעית אינטנסיבית במהלך הלילה

במהלך הלילה, כוחות צה"ל פעלו במספר מוקדים ברחבי יהודה ושומרון. על פי הנתונים שפורסמו, נעצרו מבוקשים שהסיתו לטרור ולביצוע פיגועים, תיחקרו חשודים נוספים ואותרו אמצעי לחימה שונים. הפעילות המבצעית התמקדה בכפרים שבהם זוהתה פעילות טרור מוגברת.

כוחות צה"ל ממשיכים בפעילות מבצעית נרחבת גם בכפר בית פוריק ובכפר טובאס, שם החלה פעילות מבצעית נרחבת כבר אמש. הפעילות כוללת חיפושים אחר אמצעי לחימה, מעצרי מבוקשים ותיחקור חשודים במעורבות בפעילות טרור.

יותר מ-80 מבוקשים נעצרו השבוע

במהלך השבוע החולף עצרו כוחות צה"ל יותר מ-80 מבוקשים ביהודה ושומרון, כך נמסר מדובר צה"ל. בין הנעצרים נמנים מסיתים לטרור, מזוהי חמאס, מיידי אבנים ובקבוקי תבערה ומחבלים שעסקו בהכנת מטענים. הנתון משקף את הפעילות המבצעית האינטנסיבית של כוחות הביטחון במרחב.

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים הערכת מצב עם מפקד פיקוד המרכז וראש אמ"ץ בעקבות הפיגוע הקשה. במסגרת ההערכה, הנחה הרמטכ"ל על תגבור רחב של כוחות לחיזוק ההגנה במרחב ותפיסת כל המעורבים באירוע. כעת מתקיימת הערכת מצב רב-ארגונית בראשות מפקד פיקוד המרכז, בהשתתפות כוחות אוגדת איו"ש, שוטרי מחוז ש"י ושב"כ.

| צילום: צילום: דובר צה"ל
בניהו מלט הי"ד (צילום: מתוך הרשתות החברתיות)

כוחות הביטחון ממשיכים לפעול לסיכול טרור במרחב השומרון, תוך דגש על איתור מעורבים נוספים בפיגוע הקטלני שהתרחש היום. המחבל שביצע את הפיגוע חוסל על ידי כוחות צה"ל זמן קצר לאחר האירוע, והנשק שנחטף הוחזר לידי כוחות הביטחון.

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