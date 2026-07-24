( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ הנחו את צה"ל, לאחר התייעצות עם חברי הקבינט המצומסם וראשי מערכת הביטחון, על שורת צעדים נרחבת בעקבות פיגועי הטרור ביממה האחרונה. ההחלטות מגיעות בעקבות הפיגוע הקטלני שהתרחש הבוקר במרחב חוות גלעד, שבו נרצח בניהו מלט הי"ד, תושב היישוב וחבר כיתת הכוננות.

על פי ההודעה המשותפת, ראש הממשלה ושר הביטחון הורו על הריסה מיידית של בית המחבל שביצע את הפיגוע הבוקר סמוך לכפר תל. כזכור, במהלך הפיגוע חטף המחבל נשק מרכז ביטחון וביצע ירי לעבר קבוצת מטיילים ישראלים, שהוביל למותו של בניהו מלט ולפציעתם של שלושה נוספים. כוחות צה"ל חיסלו את המחבל זמן קצר לאחר מכן. פעולה עוצמתית בכפרי הטרור במסגרת ההחלטות, הורו ראש הממשלה ושר הביטחון על פעולה עוצמתית בכפרים המהווים מוקדי טרור ברחבי יהודה ושומרון. הפעולה תכלול איסוף נשק, שלילת אישורי עבודה מתושבי הכפרים המעורבים בפעילות טרור, ומעצרים נרחבים של מבוקשים. על פי הנתונים שפורסמו, כוחות צה"ל כבר החלו בפעילות מבצעית אינטנסיבית במהלך הלילה במספר מוקדים, ונעצרו יותר מ-80 מבוקשים שהסיתו לטרור ולביצוע פיגועים. הותר לפרסום: שני חללי צה"ל נפלו בפיגוע הירי הרצחני ליד חוות גלעד ב. ניסני | 16:03 כחלק מההיערכות הביטחונית, הוחלט על תגבור משמעותי של כוחות הביטחון ברחבי יהודה ושומרון. צה"ל הכריז על עוצר יציאות בגזרת שומרון והחל בהיערכות לפעולה מבצעית נרחבת. העוצר הוטל על מנת לאפשר לכוחות הביטחון לפעול בחופשיות מלאה לאיתור המעורבים בפיגוע ולמניעת פיגועים נוספים. הפעילות המבצעית התמקדה בכפרים שבהם זוהתה פעילות טרור מוגברת, כולל כפר בית פוריק וכפר טובאס.

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הפרדת צירים והקמת חוות חדשות

בנוסף להחלטות המבצעיות, הורו ראש הממשלה ושר הביטחון על הפרדת צירי תנועה והקמת מחסומים נוספים באזור. צעד זה נועד למנוע חיכוך בין אוכלוסיות ולאפשר תנועה בטוחה יותר למתיישבים. כמו כן, הוחלט על האצת הסדרת החוות הקיימות והקמת חוות חדשות באזור, בהמשך למדיניות ההתיישבות של הממשלה.

ראש הממשלה ושר הביטחון מסרו את תנחומיהם למשפחת מלט שבנם בניהו נרצח הבוקר בפיגוע הנפשע, ושלחו רפואה שלמה לפצועים. בהודעתם הם חיזקו את כוחות הביטחון והמתיישבים בעמידתם האיתנה מול הטרור, והדגישו כי יש לאפשר לכוחות הביטחון לפעול בחופשיות ובמלוא העוצמה נגד הטרור.

"יש להימנע מכל פעולה שעלולה לפגוע בפעילותם של כוחות הביטחון או להסיט אותם ממשימתם המרכזית - הגנה על אזרחי ישראל והכרעת הטרור", נכתב בהודעה המשותפת. ההחלטות משקפות את הנחישות של הממשלה לפעול בעוצמה נגד הטרור הפלסטיני ולהגן על המתיישבים ביהודה ושומרון.