דובר צה"ל פרסם כעת (ראשון) נתונים מעודכנים על היקף התקיפות במסגרת מבצע שאגת הארי: ביממה האחרונה תקף חיל האוויר יותר מ-120 מטרות של משטר הטרור האיראני במרכז ובמערב איראן, כאשר בין המטרות שהותקפו נמנים אתרי מערך הטילים הבליסטיים במשמרות המהפכה, אתרי אחסון ושיגור כטב"מים ומערכות הגנה אווירית.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, מערכות ההגנה שהושמדו היוו איום ישיר על מטוסי חיל האוויר הישראלי, והשמדתן משמרת את העליונות האווירית של חיל האוויר בשמי איראן. כידוע, מערכות אלו נועדו להגן על תשתיות המשטר בבירה האיראנית ובמרכז המדינה.

צה"ל פרסם תיעודים מיוחדים ממבצע שאגת הארי, המתעדים תקיפות מדויקות שבוצעו בהכוונת למד"ן כלפי מערכות הגנה אוויריות ברחבי טהרן. התיעודים חושפים את המאמץ השיטתי של חיל האוויר להעמיק את הפגיעה במערכי ההגנה של משטר הטרור האיראני. המטסים מתמקדים בפגיעה במערכות ההגנה האוויריות שנועדו להגן על תשתיות המשטר. שיתוק מערכות אלו מאפשר לחיל האוויר חופש פעולה רחב יותר במרחב האווירי האיראני, כאמור בהודעת דובר צה"ל.

יותר מ-230 תקיפות נוספות ביממה

במקביל לפגיעה במערך ההגנה, חיל האוויר בהכוונת אמ"ן ביצע ביממה האחרונה יותר מ-230 תקיפות נוספות לפגיעה במטרות של המשטר האיראני. בין המטרות שהותקפו: משגרי טילים בליסטיים שהיו מוכנים לשיגור לעבר ישראל, ואתרי ייצור אמצעי לחימה מתקדמים.

על פי הנתונים שפורסמו, צה"ל תקף עד כה למעלה מ-600 תשתיות טרור של המשטר האיראני באמצעות כ-2,500 חימושים. בין המטרות: יותר מ-20 מטרות של ההנהגה הביטחונית האיראנית, יותר מ-150 טילים בליסטיים ויותר מ-200 מערכות הגנה איראניות.

סיכול ניסיונות להפעיל מערכות הגנה

בנוסף לתקיפות הנרחבות, צה"ל פרסם תיעוד נוסף המתעד חיסול חוליית חיילים ממערך ההגנה של משטר הטרור האיראני בזמן שניסו להפעיל מערכות הגנה נגד כוחות צה"ל. כלי טיס של חיל האוויר תקפו וסיכלו את החולייה במהלך ניסיונם להפעיל את המערכות.

"צה"ל לא יאפשר למשטר הטרור האיראני להפעיל מערכות הגנה על מנת לפגוע במטוסי חיל האוויר וימשיך לתקוף ניסיונות לחמש את משגרי הטילים", נמסר מדובר צה"ל. עוד נמסר כי חיל האוויר ממשיך לתקוף אתרים של מערכי האש ומשגרי טילים בליסטיים איראניים.

יצוין כי עד כה גויסו כ-110,000 אנשי מילואים במסגרת מבצע שאגת הארי. אגף המבצעים ביצע נוהל קרב מעמיק שארך חודשים, ובוצעו תהליכי תיאום עם צבא ארה"ב והיערכות רחבה להתפתחות רב-זירתית, שכללה תגבור של הפיקודים המרחביים והערכות חזקה בהגנה ובהתקפה.