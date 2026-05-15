כיכר השבת
ההסלמה בצפון

תגובה מהירה: צה"ל השמיד את המשגר ממנו ירה חיזבאללה על קריית שמונה

במהלך הלילה החולף, תקף צה"ל בדרום לבנון והשמיד את משגר הרקטות של חיזבאללה ממנו בוצע הירי לעבר אצבע הגליל אמש | במקביל, הותקפו מספר מבנים צבאיים ששימשו את ארגון הטרור להוצאת פיגועים נגד אזרחים וכוחות צה"ל (חדשות)

כוחות פועלים כל העת לגדוע את יכולותיו של ארגון הטרור ולהסיר איומים מגבול הצפון. מדובר צה"ל נמסר הבוקר כי במהלך הלילה (ליל שישי), תקפו כוחותינו והשמידו את המשגר שממנו שוגרו אמש מספר רקטות לעבר מרחב העיר קריית שמונה.

התקיפה הממוקדת, אשר הביאה להשמדת איום הירי, בוצעה במרחב הכפר זבדין שבדרום לבנון, אזור המשמש את מחבלי חיזבאללה לפעילות טרור נגד ישראל.

מלבד השמדת המשגר עצמו, הפעילות הלילית כללה פגיעה משמעותית בתשתיות טרור נוספות באזור. על פי הודעת הצבא, הותקפו גם מספר מבנים ששימשו את ארגון הטרור חיזבאללה לצרכים צבאיים שונים.

מבנים אלו נועדו, בין היתר, לשמש כבסיס התארגנות להוצאה לפועל של מתווי טרור ופעולות חבלניות המכוונים ישירות נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. במערכת הביטחון ממשיכים לעקוב ולסכל כל ניסיון פגיעה מצד ארגון הטרור.

