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פעילות מבצעית בלבנון

מתחת לאדמת לבנון: צה"ל השמיד מנהרות טרור של חיזבאללה

כוחות חטיבה 7 ויהל"ם איתרו והשמידו תוואים תת-קרקעיים באורך מאות מטרים • במנהרות נחשפו רובים, מקלעים וטילי נ"ט | הפעילות המבצעית נמשכת (צבא וביטחון)

בנ
ב. ניסני
כיכר השבת |
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כוחות הפועלים במרחב הביטחוני בדרום לבנון השלימו מבצע מורכב להשמדת תשתיות תת-קרקעיות של ארגון הטרור . על פי הודעת צה"ל, הכוחות איתרו והשמידו תוואים תת-קרקעיים באורך של מאות מטרים, אשר שימשו כבסיסי יציאה למתקפות טרור מתוכננות נגד ייישובי הצפון.

המבצע בוצע על ידי צוות הקרב החטיבתי של חטיבה 7, בפיקוד אוגדה 36, בשיתוף פעולה הדוק עם לוחמי יחידת יהל"ם. הכוחות פעלו בשיטתיות במרחב להסרת כל איום ישיר על מדינת ישראל. במסגרת זו איתרו הלוחמים את התוואים התת-קרקעיים העמוקים, חקרו אותם יסודית ולאחר מכן פוצצו והשמידו אותם לחלוטין.

לוחם חטיבה 7 במנהרת הענק של חיזבאללה (צילום: צה"ל)

במהלך סריקת המנהרות נחשפו חדרי שהייה מצוידים ומחומשים שיועדו לשהייה ממושכת של מחבלי חיזבאללה, לצד אמצעי לחימה רבים מסוגים שונים. בין היתר נתפסו רובי קלצ'ניקוף, מקלעים כבדים, עמדות שיגור וטילי נ"ט מתקדמים שנועדו לפגוע בכוחות צה"ל ובעורף הישראלי.

במקביל לסיכול האיום בתת-הקרקע, המשיכו כוחות חטיבה 7 בסריקות נרחבות על פני השטח. במהלך הפעילות הגלויה אותרו והושמדו עשרות תשתיות טרור נוספות ומחסני אמל"ח, תוך טיהור המרחב מאיומים מיידיים על יישובי קו העימות.

ערי המקלט של חיזבאללה בדרום לבנון
ערי המקלט של חיזבאללה בדרום לבנון (צילום: צה"ל)

הפעילות המבצעית בדרום מצטרפת לשורת מבצעים שביצע צה"ל בחודשים האחרונים במטרה להסיר איומים על אזרחי ישראל. בצה"ל הדגישו כי הכוחות ממשיכים לפעול בנחישות לסיכול כל ניסיון של ארגון הטרור חיזבאללה לשקם את יכולותיו הצבאיות או להחזיק באמצעי לחימה במטרה לפגוע בכוחות צה"ל ובעורף הישראלי.

כזכור, בחודשים האחרונים דיווח צה"ל על פעילות מבצעית נרחבת בדרום לבנון, שכללה השמדת תוואים תת-קרקעיים באורך כולל של כמה קילומטרים במרחבים שונים. כוחות צה"ל בפיקוד הצפון פרוסים במרחב ומשיכים לפעול להסרת כל איום מיידי על מדינת ישראל.

(צילום: דובר צה"ל)
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