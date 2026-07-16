בפעולה מדויקת: חוסל מפקד הצליפה של חמאס בעזה

היד הארוכה של כוחות הביטחון הגיעה אתמול (ג') למרכז רצועת עזה, ושמה קץ לאחד האיומים הממוקדים והמסוכנים על חיילי צה"ל. בחיסול ממוקד, מהיר ומדויק, חוסל עומר אחמד אבו קאסם, שהוגדר כאחראי הצליפה הגדודי בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.

אבו קאסם לא היה רק שם ברשימה; הוא היה דמות מפתח במערך הטרור לאורך המלחמה כולה, ולקח חלק פעיל בתכנון והוצאה לפועל של מתווי צליפה קטלניים נגד כוחותינו. גורמי ביטחון מציינים כי בתקופה האחרונה, תוך שהוא מנצל את המרחב של הפסקת האש, ניסה המחבל לשקם את יכולות הזרוע הצבאית של חמאס וקידם מתווי טרור נוספים.

הפרת ההסכמים והמשך הפעילות

על פי הנמסר מגורמי ביטחון, המחבל שחוסל היווה איום ישיר וממשי על לוחמי צה"ל הפועלים במרחב. בתקופה האחרונה, הוא פעל באופן שיטתי לשיקום מערך הצליפה של הארגון, תוך הפרה בוטה של הסכמי הפסקת האש. פעילותו כללה הכשרת מחבלים נוספים, קידום מתווי צליפה חדשים, ותכנון פעולות טרור נגד כוחות צה"ל.

החיסול מצטרף לשורה של מבצעים שביצע צה"ל בימים האחרונים להסרת איומים מיידיים מהרצועה. רק השבוע חוסל מפקד מטה הייצור של חמאס, שהוביל את תעשיית המשגרים של הארגון, ובמקביל חוסלו שני מפקדי נוח'בה בכירים בצפון הרצועה.